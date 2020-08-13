Doya Doya Moda’nın 2. Sezon yarışmacılarından biri de Nur İşlek oldu. Kısa bir süre önce anne olan Nur, zaman zaman duygusal anlar yaşıyor. Peki, Doya Doya Moda Nur kimdir, kaç yaşında?

Aslen Kayserili olan ancak doğup büyüdüğü şehirden, İstanbul’dan Doya Doya Moda’ya katılan Ayşenur İşlek, 1998 doğumlu. 1.70 boyunda ve 90 kilo olan bir çocuk annesi ve 44-46 beden giyiniyor. Nur İşlek, yarışmaya katılma nedenini şu sözlerle dile getirmişti: "Bu yarışmadaki hedefim sezon sonuna kadar burada kalmak, büyük ödülü kazanmak kapalı kadınları temsil etmek ve buradan güler yüzümle ayrılmak." ifadelerini kullandı.