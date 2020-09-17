Doya Doya Moda Nur İşlek kimdir, kaç yaşında, evli mi?

Aslen Kayserili olan ancak İstanbul’da doğup büyüyen Nur İşlek, 22 yaşında. Büyük beden yarışmasının 7 yarışmacısından biri olan Nur İşlek, 1.70 boyunda ve 44-46 beden giyiniyor. Genç yaşta evlenen Nur işlek’in Doruk adında bir oğlu var. Nur İşlek sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Oğlu Doruk ve eşi ile sürekli paylaşımlarda bulunuyor ve takipçilerinden beğeniler topluyor.