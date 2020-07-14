Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu ve Seray Sever’in jüri üyeliğini üstlendiği Doya Doya Moda’nın 2. Sezon 2. Bölümünün tarihi merak konusu oldu. Doya Doya Moda yarışması bugün her zamanki saatinde ekrana gelmedi. Peki, Doya Doya Moda neden yok, saat kaçta yayınlanıyor?

Doya Doya Moda’nın 14 Temmuz tarihli yayın akışından çıkarılmasıyla ilgili resmi açıklama yapılmadı ancak Survivor büyük finali nedeniyle yarışmaya 1 günlük ara verildiği düşünülüyor. 13-20.00 saat aralığında yayınlanacak Survivor Panorama programı ekranda olacak ve programa Survivor’ın eski yarışmacıları konuk olacak. Doya Doya Moda 15 Temmuz Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren kaldığı yerden devam edecek.