Doya Doya Moda neden yok sorusu ile yeni günün araştırılan konusu oldu. Yayın saatinde ekranlarda olmaması dolayısıyla merak uyandıran Doya Doya Moda neden yok ve saat kaçta başlıyor sorularıyla araştırılmaya başlandı. Peki, pek çok vatandaşın merakla araştırdığı Doya Doya Moda neden yok, saat kaçta başlıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

DOYA DOYA MODA NEDEN YOK, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Yayın akışında değişikliğe giden TV8, Doya Doya Moda'nın saatini ileri aldı. Yeni yayın akışı bilgilerine göre Doya Doya Moda artık 15.15'te ekranlarda yerini alacak. O saate kadar ise Survivor Panorama ekranda yer bulacak.