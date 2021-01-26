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Televizyon
Haber Giriş: 26.01.2021 - 11:12 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda neden yok, saat kaçta başlıyor?

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Doya Doya Moda neden yok, saat kaçta başlıyor?
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Moda programı Doya Doya Moda, yeni haftaya 'neden yok' sorusu ile giriş yaptı. Her gün farklı konsept ile jüri üyelerinin karşısına çıkan yarışmacıların değerlendirildiği ve puanlama sonucunda ödüle doğru adım attıkları Doya Doya Moda saat kaçta başlayacağı ile merak uyandırıyor. Peki, Doya Doya Moda neden yok, saat kaçta başlıyor? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

Doya Doya Moda neden yok sorusu ile yeni günün araştırılan konusu oldu. Yayın saatinde ekranlarda olmaması dolayısıyla merak uyandıran Doya Doya Moda neden yok ve saat kaçta başlıyor sorularıyla araştırılmaya başlandı. Peki, pek çok vatandaşın merakla araştırdığı Doya Doya Moda neden yok, saat kaçta başlıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

DOYA DOYA MODA NEDEN YOK, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Yayın akışında değişikliğe giden TV8, Doya Doya Moda'nın saatini ileri aldı. Yeni yayın akışı bilgilerine göre Doya Doya Moda artık 15.15'te ekranlarda yerini alacak. O saate kadar ise Survivor Panorama ekranda yer bulacak.

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