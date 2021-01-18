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Televizyon
Haber Giriş: 18.01.2021 - 13:32 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda Mehmet Güneş kimdir, nereli? Evlilik programıyla tanınmıştı

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Doya Doya Moda Mehmet Güneş kimdir, nereli? Evlilik programıyla tanınmıştı
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Evlilik programı takipçilerine tanıdık gelen Mehmet Güneş, Doya Doya Moda programıyla bir kez daha gündeme geldi. Mehmet Güneş, Doya Doya Moda’daki ilk haftasında Özde Karacan’a eşlik etmişti. Peki, Doya Doya Moda Mehmet Güneş kimdir, nereli? İşte Doya Doya Moda Mehmet Güneş hakkında detaylı bilgi…

Aslen Şanlıurfalı olan Mehmet Güneş, 1987 yılında dünyaya geldi. Daha önce de çeşitli programlara katılan Mehmet Güneş, evlilik programlarıyla tanınıyor. Modanın yanı sıra Urfa’nın geleneksel yemekleri başta olmak üzere mutfağa girmeyi seven Mehmet Güneş, turizmcilik yapıyor. Özel yatları olduğunu belirten Güneş, bu yatları evlilik teklifleri ve özel günler için kiraladığını söylemişti. 

Doya Doya Moda'ya ilk katıldığı gün hayatıyla ilgili bilgiler veren Mehmet Güneş, ''19 kardeşim, modayla ilgili iddialıyım. Kardeşlerimi, arkadaşlarımı ben giydirmekteyim, programı çok seviyorum.'' dedi.

 

 

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