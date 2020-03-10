Doya Doya Moda Ferdanur neden diskalifiye oldu? Reva neden yok?
Doya Doya Moda Ferdanur ve Reva, yeni bölümün gündemindeki isimler olmaya başladı. Ferdanur ve Reva'nın yarışmadan elendiği Doya Doya Moda yeni bölümünde kötü haber Kemal Doğulu tarafından verildi. Peki, Doya Doya Moda Ferdanur ve Reva neden yok? İşte, o isimler hakkında bazı bilgiler
Doya Doya Moda Reva ve Ferdanur neden olmadıkları ile araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Doya Doya Moda Ferdanur neden yok ve Reva elendi mi soruları ile sorularına cevap arayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, Doya Doya Moda Reva ve Ferdanur neden yok? İşte, diskalifiye şoku yaşanan programın yeni bölümünden detaylar
DOYA DOYA MODA FERDANUR NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?
Fragmanda yer alan diskalifiye konusunun gerçek olmadığı, Ferdanur'a şaka yapıldığı gündemde yer alıyor.
REVA NEDEN YOK?
Haftalık puanlar doğrultusunda Aydan yarışmaya veda etti. Bir yarışmacı ise kendi isteğiyle veda etti. Reva ailesindeki bir kişinin sağlık sorunu nedeniyle yarışmadan kendi isteğiyle ayrıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle