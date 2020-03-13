Doya Doya Moda Ferdanur neden diskalifiye oldu? Ferdanur elendi mi?

Doya Doya Moda Ferdanur’un neden olmadığı internette yoğun şekilde aranmaya başladı. Ferdanur neden yok? Ferdanur neden diskalifiye edildi? sorularına cevap arayan vatandaşlar internet üzerinden araştırmalar yapıyor. Peki, Ferdanur neden yok? İşte, diskalifiye olayı yarışmanın yeni bölümünden detaylar.

FERDANUR NEDEN YOK?

Programın başından itibaren popüler hale gelen Ferdanur dün diskalifiye edildi. Bu kararla şok yaşayan yarışmacılar ve jüri üyeleri diskalifiye sebebini bilmediklerini söylemişti. Programın yeni bölümünde jüri üyesi Kemal Doğulu diskalifiye nedenini “Ferdanur kamera arkasında ekibe ve diğer yarışmacılara karşı olan tutumlarından dolayı diskalifiye edildi. Ferdanur’un yerine yeni yarışmacı olarak Sena geldi. Betül’ün akıbeti Cuma günü belli olacak.” sözleriyle açıkladı.

FERDANUR'DAN AÇIKLAMA

Ferdanur, elenmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte, o açıklama;

"Evet arkadaşlar Tv8 Doya Doya Moda programı ile yollarımızı ayırdık. Bulunduğunuz her ortamda bi takım anlaşmazlıklar çıkabiliyor. Ama tabi ki sizinle ayrılmıyoruz. Biliyorsunuz ben hep sizinleyim. Mankenlik ve modellik yaptığım için diyorsunuz ya ‘Ferdanur her yerdesin’ evet her yerdeyim ve her zaman her yerde olacağım. Şimdilik sadece ekranda olmayacağım. 77 gündür ekrandayım ve bu kadar kısa bir sürede iyi ki bu kadar geniş bir kitleye hitap edebildim. İyi ki tanındım ve iyi ki sizleri tanıdım. Bu yol benim için farklı bir deneyimdi ve iyi ki yaşadım. Bu yol bana inanılmaz güzel insanlar kazandırdı. Bi kitle beni kibirli, egolu SİNSİRELLA olarak değerlendirse de ben kendimi çok iyi yansıtabildiğimi ve birçok insanın benden birşeyler öğrendiğini, kendi hayatlarına bir pay çıkarabildiğini düşünürüyorum. İnanın hayatta istediğinizi açık bi şekilde söyleyebilmek, hayır demeyi bilmek ve kendi doğrunuzu savunmak en büyük özgürlük. Dik başlıyım, sertim, emir kipiyle nefes al deseler almam! Çünkü böyle daha özgürüm... Sizi değersiz ve mutsuz hissettiren her mekan ve kişiyi terk etmeye hakkınız var.

Seven, sevmeyen herkese teşekkürler.

SİNSİRELLANIZ "