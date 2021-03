Doya Doya Moda Ferdanur kimdir, ilk sezonda neden diskalifiye edilmişti?

Adını Doya Doya Moda'nın ilk sezonuyla duyuran Ferda Nur Başaran, 24 yaşında. Büyük beden modelliği yapan Başaran'ın büyük beden ve küçük beden giysiler sattığı kendisine ait bir butiği var. İlk sezonun iddialı ve öne çıkan isimlerinden olan Ferdanur, yarışmanın sonunu getiremeden sürpriz bir şekilde diskalifiye olmuştu.

FERDANUR'DAN AÇIKLAMA

Ferdanur, elenmesinin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Evet arkadaşlar Tv8 Doya Doya Moda programı ile yollarımızı ayırdık. Bulunduğunuz her ortamda bi takım anlaşmazlıklar çıkabiliyor. Ama tabi ki sizinle ayrılmıyoruz. Biliyorsunuz ben hep sizinleyim. Mankenlik ve modellik yaptığım için diyorsunuz ya ‘Ferdanur her yerdesin’ evet her yerdeyim ve her zaman her yerde olacağım. Şimdilik sadece ekranda olmayacağım. 77 gündür ekrandayım ve bu kadar kısa bir sürede iyi ki bu kadar geniş bir kitleye hitap edebildim. İyi ki tanındım ve iyi ki sizleri tanıdım. Bu yol benim için farklı bir deneyimdi ve iyi ki yaşadım. Bu yol bana inanılmaz güzel insanlar kazandırdı. Bir kitle beni kibirli, egolu SİNSİRELLA olarak değerlendirse de ben kendimi çok iyi yansıtabildiğimi ve birçok insanın benden bir şeyler öğrendiğini, kendi hayatlarına bir pay çıkarabildiğini düşünürüyorum. İnanın hayatta istediğinizi açık bi şekilde söyleyebilmek, hayır demeyi bilmek ve kendi doğrunuzu savunmak en büyük özgürlük. Dik başlıyım, sertim, emir kipiyle nefes al deseler almam! Çünkü böyle daha özgürüm... Sizi değersiz ve mutsuz hissettiren her mekan ve kişiyi terk etmeye hakkınız var.

Seven, sevmeyen herkese teşekkürler.

SİNSİRELLANIZ "

