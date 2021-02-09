Doya Doya Moda Fatma kimdir, kaç yaşında, boyu kaç?
Doya Doya Moda'nın bu haftaki yarışmacılarından biri de Fatma Keleş oldu. 8 Şubat tarihli bölümde Doya Doya Moda yarışmasına katılan Fatma Keleş'in hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Fatma kimdir, kaç yaşında?
Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Fatma Keleş, programa katılığı gün hayatıyla ilgili merak edilenleri açıklamıştı. Aslen Trabzonlu olan ancak İstanbul'da yaşayan Fatma Keleş ,1979 doğumlu. Aşçı yardımcısı olan Fatma Keleş 3 çocuk annesi. Yeni yarışmacı, "Buraya çok iddialı geldim. 3 çocuk büyüttüm, buradaki çocuklar bana vız gelir, 1 haftada elenenler olmayacağım." diyerek iddiasını ortaya koydu. Fatma Kelei, 1.55 boyunda ve 42 beden
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle