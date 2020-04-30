Doya Doya Moda Emel kimdir, kaç yaşında? Emel Başkan hangi dizilerde oynadı?

Doya Doya Moda yarışmasına ilk katıldığı gün hayatıyla ilgili bilgiler vermişti. Aslen Konyalı olan Emel Başkan, 30 yaşında ve evli. 85 kilo ve 46 beden olan Emel Başkan, doğuştan stil sahibi olduğunu belirterek rakiplerine hiç şans tanımadığını belirtmişti. Emel Başkan, geçtiğimiz günlerde diplomalarından ve sertifikalarından bahsetmiş ancak jüriye ispat edememesi tartışmalara neden olmuştu. Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu ifade eden Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti. Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan Emel Başkan, günlük dizi Yemin’de oynamış.