Doya Doya Moda Emel kimdir, kaç yaşında, çocuğu var mı? İşte Doya Doya Moda Emel'in eşi hakkında bilgiler

Emel Başkan, 30 yaşında ve evli. Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan yarışmacı aslen Konyalı. Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu ifade eden Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti. Emel Başkan, yarışmaya katılmadan önce Özge Yağız ve Gökberk Demirci’in başrollerinde yer aldığı günlük dizi Yemin’de konuk oyuncu olarak yer almış. Defalarda eleme adayı olmasına rağmen yarışmada kalmayı başaran hırslı yarışmacı, Sibel Can tiplemesiyle jürilerin beğenisini kazanmıştı.

Doya Doya Moda Emel'in eşi hakkında bilgiler

Katıldığı bir programda eşiyle görücü usulüyle tanıştığını anlatan Emel Başkan, yaklaşık 6 yıldır evli. Emel Başkan'ın eşi büyük bir firmanın depo sevkiyatında çalışıyor.