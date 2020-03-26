Doya Doya Moda Emel kimdir? Doya Doya Moda Emel'in yönetmen babasıyla ilgili bilgiler
Doya Doya Moda’nın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Emel, gerek yaşıyla ilgili yaptığı tartışmalar gerekse ailesiyle ilgili verdiği bilgilerle aynı zamanda yarışmanın en merak uyandıran ismi. Her fırsatta bir yönetmen kızı olduğunu ifade eden Emel’in babasını ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Doya Doya Moda Emel kimdir? İşte babası ve hayatıyla ilgili bilgiler…
Emel Başkan, Doya Doya Moda’nın en iddialı isimlerinden biri. 30 yaşında ve Konyalı. Evli olan Emel Başkan 85 kilo ve 46 beden. Emel Başkan, doğuştan stil sahibi olduğunu belirterek rakiplerine hiç şans tanımıyor. Defalarda eleme adayı olmasına rağmen yarışmada kalmayı başaran hırslı yarışmacı, Sibel Can tiplemesiyle jürilerin beğenisini kazanmıştı. Emel Başkan, yarışmaya katılmadan önce Özge Yağız ve Gökberk Demirci’in başrollerinde yer aldığı günlük dizi Yemin’de konuk oyuncu olarak yer almış.
DOYA DOYA MODA EMEL'İN BABASI
Babasını üç yıl önce kendi kollarında kaybeden Emel, yarışmada bu konu açıldığında duygusal anlar yaşıyor. Emel, daha önce yaptığı açıklamalarda babasının bir yönetmen olduğunu söylemişti. Yarışmanın Pazar konseptlerinde oldukça zorlanan Emel’in babasının çok kıskanç olduğunu, bu nedenle annesini pazara göndermek yerine kıyafetleri kendisinin aldığını söylemesi jüri üyelerini şaşırtmıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle