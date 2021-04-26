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Televizyon
Haber Giriş: 26.04.2021 - 12:13 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda Elif Nil Elden kimdir? Rümeysa'nın elenmesi ardından ALL Star'a dahil oldu

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Doya Doya Moda Elif Nil Elden kimdir? Rümeysa'nın elenmesi ardından ALL Star'a dahil oldu

Rümeysa'nın elenmesi ardından Doya Doya Moda ALL Star'a Elif Nil Elden dahil oldu. Elif Nil Elden, Doya Doya Moda 2. sezonunda yarışıyordu. Peki, Doya Doya Moda yarışmacısı Elif Nil Elden kimdir?

İlk ve ikinci sezonun yarışmacılarından oluşan Doya Doya Moda All Star'ın yeni yarışmacısı belli oldu. Elif Nil Elden, Doy Doya Moda All Star'ın 26 Nisan tarihli bölümünde ilk kez yer alacak. Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Elif, 24 yaşında ve aslen Ağrılı ancak İstanbul’da yaşıyor. Sanat bölümünü bitiren genç yarışmacı, yüksek lisans yapıyor. Grafik tasarım öğrencisi olan genç yarışmacı, 1. Sınıfta eğitimini sürdürüyor. 

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