Doya Doya Moda Elif Nil Elden kimdir? Rümeysa'nın elenmesi ardından ALL Star'a dahil oldu

İlk ve ikinci sezonun yarışmacılarından oluşan Doya Doya Moda All Star'ın yeni yarışmacısı belli oldu. Elif Nil Elden, Doy Doya Moda All Star'ın 26 Nisan tarihli bölümünde ilk kez yer alacak. Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Elif, 24 yaşında ve aslen Ağrılı ancak İstanbul’da yaşıyor. Sanat bölümünü bitiren genç yarışmacı, yüksek lisans yapıyor. Grafik tasarım öğrencisi olan genç yarışmacı, 1. Sınıfta eğitimini sürdürüyor.

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Bitcoin ve Ethereum ne kadar?