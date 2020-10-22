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Haber Giriş: 22.10.2020 - 15:59 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda Dilara kimdir? Dilara Aksu hakkında bilgiler

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Doya Doya Moda Dilara kimdir? Dilara Aksu hakkında bilgiler
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Doya Doya Moda’nın 2. Sezonunda yeni yarışmacılardan biri de Dilara Aksu oldu. İddialı çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Dilara Aksu, zaman zaman diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla gündeme geliyor. Peki, Doya Doya Moda Dilara kimdir? İşte Dilara Aksu hakkında bilgiler…

19 Ekim tarihli bölümde Doya Doya Moda yarışmacıları arasına katılan Dilara Aksu hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Doya Doya Moda yarışmacılarından Dilara kimdir, kaç yaşında?

Yarışmaya İstanbul’dan dahil olan Dilara Aksu, 23 yaşında ve aslen Sivaslı. Radyo, sinema ve televizyon mezunu olan genç yarışmacı, bekar olduğunu ve çalışmadığını söyledi. Modada belli bir tarzı olmadığından bahseden Dilara Aksu, dikkat çekmeyi çok sevdiğini söyledi.

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