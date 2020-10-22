Doya Doya Moda Dilara kimdir? Dilara Aksu hakkında bilgiler

19 Ekim tarihli bölümde Doya Doya Moda yarışmacıları arasına katılan Dilara Aksu hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Doya Doya Moda yarışmacılarından Dilara kimdir, kaç yaşında?

Yarışmaya İstanbul’dan dahil olan Dilara Aksu, 23 yaşında ve aslen Sivaslı. Radyo, sinema ve televizyon mezunu olan genç yarışmacı, bekar olduğunu ve çalışmadığını söyledi. Modada belli bir tarzı olmadığından bahseden Dilara Aksu, dikkat çekmeyi çok sevdiğini söyledi.