Doya Doya Moda Birben kimdir, kaç yaşında?
Doya Doya Moda yarışmasının 2. Sezonunda en dikkat çeken isimlerden biri de Birben Coşkun oldu. Yarışmanın başından beri kalmayı başaran Birben Coşkun, gerek tarzı gerekse diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla adından söz ettiriyor. Genç yarışmacı , geçirdiği zor zamanları anlatırken duygusal anlar yaşamıştı. Peki, Doya Doya Moda Birben kimdir, kaç yaşında?
Doya Doya Moda yarışmasına İzmir’den katılan Birben Coşkun, 24 yaşında. Yarışmacı, kendisine ait bir pastaneye sahip ve onun işletmeciliğini yaparken organizasyon işleriyle de uğraşıyor. Tütü etekler yaparak para kazandığını daha sonra pastacılık yapmaya başladığını anlatan genç yarışmacı, yaşadığı zor günleri anlatırken gözyaşlarını tutamamıştı. Babasını yurt dışında olması nedeniyle senede 1 kez görebildiğini söylemişti. Birben, "Benim için moda insanın kendini ve vücudunu tanıyıp kendini en iyi şekilde ifade edebilmesidir diyor”
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