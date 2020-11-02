Doya Doya Moda Birben kimdir, kaç yaşında?

Doya Doya Moda yarışmasına İzmir’den katılan Birben Coşkun, 24 yaşında. Yarışmacı, kendisine ait bir pastaneye sahip ve onun işletmeciliğini yaparken organizasyon işleriyle de uğraşıyor. Tütü etekler yaparak para kazandığını daha sonra pastacılık yapmaya başladığını anlatan genç yarışmacı, yaşadığı zor günleri anlatırken gözyaşlarını tutamamıştı. Babasını yurt dışında olması nedeniyle senede 1 kez görebildiğini söylemişti. Birben, "Benim için moda insanın kendini ve vücudunu tanıyıp kendini en iyi şekilde ifade edebilmesidir diyor”