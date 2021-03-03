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Televizyon
Haber Giriş: 03.03.2021 - 13:47 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda Birben diskalifiye mi edilecek? Ağzından çıkanlar şoke etti

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Doya Doya Moda Birben diskalifiye mi edilecek? Ağzından çıkanlar şoke etti

Doya Doya Moda yarışmacısı Birben'in 3 Mart tarihli bölümdeki sözleri şok etkisi yarattı. Yarışma anında gözyaşlarına boğulan Birben'in Ceren'la kavga ettiği sırada küfür etmesi stüdyodakileri de şaşırttı.

Doya Doya Moda'nın 1 Mart tarihli bölümünde Birben ve Ceren arasında ipler kopuyor. Hasta olan Birben, kendisini mağdur rolü yapmakla suçlayan Ceren ve Rabia ile tartışıyor. Yarışmada birden fenalaşan Birben, stüdyodan ayrılırken küfür ettiği görülüyor. Yarışma takipçileri Birben için bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor.

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