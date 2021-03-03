Doya Doya Moda Birben diskalifiye mi edilecek? Ağzından çıkanlar şoke etti

Doya Doya Moda'nın 1 Mart tarihli bölümünde Birben ve Ceren arasında ipler kopuyor. Hasta olan Birben, kendisini mağdur rolü yapmakla suçlayan Ceren ve Rabia ile tartışıyor. Yarışmada birden fenalaşan Birben, stüdyodan ayrılırken küfür ettiği görülüyor. Yarışma takipçileri Birben için bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor.