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Televizyon
Haber Giriş: 07.04.2021 - 11:56 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda Birben Coşkun kimdir, babasının mesleği ne?

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Doya Doya Moda Birben Coşkun kimdir, babasının mesleği ne?

Doya Doya Moda yarışmasının 7 Nisan tarihli bölümüne dair ipuçları veren fragmana Birben Coşkun'un gözyaşları damga vurdu. Babasını uzun zamandır göremeyen Birben Coşkun gözyaşlarına boğuldu ve ileride bir çocuğu olursa asla uzaklara gitmeyeceğini belirtti. Peki, Doya Doya Moda Birben Coşkun kimdir, babasının mesleği ne?

Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi.

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