Doya Doya Moda Birben Coşkun kimdir, babasının mesleği ne?

Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?