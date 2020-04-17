Doya Doya Moda Betül kimdir, kaç yaşında? İşte Betül Böçkün'ün sevgilisi Murat

Kuaförlük yapan ve 24 yaşında olduğunu söyleyen Betil Böçkün, aslen Bingöllü olduğunu belirtmişti. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi. Başından bir evlilik geçen Betül Böçkün, 3 yaşındaki çocuğunun da vefat ettiğini dile getirirken o anlarda tüm stüdyo uzun süre gözyaşı döktü.

Annesiyle babasının yollarını ayırması sonrası annesinden haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerine halalarının baktığını ifade etti.

İşte Betül Böçkün'ün sevgilisi Murat

Sempatik tavırlarıyla jürinin ve ekran karşısındakilerin sevgisini kazanan Betül, sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştığı sevgilisi Murat’tan da sık sık programda bahsediyor. Karşı tarafın ailesi tarafından kabul görmediğini anlatan Betül, sevgilisinin 32 yaşında olduğunu söylemişti.