Doya Doya Moda Betül kimdir, kaç yaşında, evli mi? Doya Doya Moda Betül'ün ölen çocuğunun hikayesi
Betül Böçkün, Doya Doya Moda yarışmasına sonradan dahil olmasına rağmen sevilen bir isim haline geldi. Zaman zaman jüri üyeleriyle karşı karşıya gelen Betül Böçkün, hayat hikayesiyle hem jüri üyelerini hem de ekran karşısındakileri de etkilemişti. İddialı yarışmacı, sevgilisi hakkında da açıklamalar yapıyor. Doya Doya Moda Betül kimdir, kaç yaşında, evli mi? Doya Doya Moda Betül'ün ölen çocuğunun hikayesi..
24 yaşında olan Betil Böçkün, aslen Bingöllü. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi. Başından bir evlilik geçen Betül Böçkün, çocuğunun hayatını kaybettiğini söylemişti. 3 yaşındaki çocuğunun vefat ettiğini dile getirirken tüm jüri üyelerini etkileyen yarışmacının sözleri gözyaşlarına boğdu.
Annesiyle babasının yollarını ayırması sonrası annesinden haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerine halalarının baktığını ifade etti. Doya Doya Moda'da kendi saçını ve makyajını kendi yapan Betül Böçkün, kuaförlük yapıyor.
BETÜL BÖÇKÜN'ÜN SEVGİLİSİ HAKKINDA
Betül Böçkün sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştığı sevgilisi Murat’tan da sık sık programda bahsediyor. Karşı tarafın ailesi tarafından kabul görmediğini anlatan Betül, sevgilisinin 32 yaşında olduğunu söylemişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle