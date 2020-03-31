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Haber Giriş: 31.03.2020 - 13:42,Son Güncelleme:/

Doya Doya Moda Betül kimdir, kaç yaşında? Betül’ün ölen oğluyla ilgili bilgiler

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Doya Doya Moda Betül kimdir, kaç yaşında? Betül’ün ölen oğluyla ilgili bilgiler
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Doya Doya Moda yarışmasının en renkli yarışmacılarından olan Betül Böçkün’ün gülen yüzünün arkasında dram yüklü bir hayat hikayesi çıktı. Yarışmanın ilk günlerinde başından bir evlilik geçtiğini belirten Betül, ölen oğluyla ile ilgili ilk kez konuştu. Peki, Doya Doya Moda Betül kimdir, kaç yaşında? Betül’ün ölen oğluyla ilgili bilgiler...

Ocak ayında Doya Doya Moda yarışmasına dahil olan Betül Böçkün’ün hayatına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kuaförlük yapan ve 24 yaşında olduğunu söyleyen Betil Böçkün, aslen Bingöllü olduğunu belirtmişti. Sempatik tavırlarıyla jürinin ve ekran karşısındakilerin sevgisini kazanan yarışmacı, ölen oğlu ve ailesiyle ilgili ise geçtiğimiz günlerde konuştu.

Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi. Betül Böçkün, 3 yaşındaki çocuğunun da vefat ettiğini dile getirirken o anlarda tüm stüdyo uzun süre gözyaşı döktü.
Annesiyle babasının yollarını ayırması sonrası annesinden haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerine halalarının baktığını ifade etti.

2 kardeş olduklarını ve bir erkek kardeşi olduğunu söyleyen Doya Doya Moda yarışmacısı Betül Böçkün, annesiyle babasının ayrılması sonrası 17 yaşındayken annesine bilinmeyen numaralar üzerinden ulaşıp görüştüğünü ifade etti.

ÇOCUĞUM 3 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Annesiyle zaten görüşmeyi hiç düşünmediğini belirten Betül Böçkün, evlenip çocuk sahibi olduğunu ve bu nedenle annesiyle görüştüğünü söyledi. Daha sonra sözlerine devam eden Betül, çocuğunu 3 yaşında kaybettiğini ifade etti. Betül Böçkün, yarışmaya yeni katılan Mira'yı çok sevdiğini ve bunun nedenini açıklarken stüdyodakiler hüngür hüngür ağladı. 'Kızım olsaydı ismini Mira koyacaktım' diyen Betül Böçkün'ü teselli eden isim ise Kemal Doğulu oldu. 

 

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