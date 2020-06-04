Doya Doya Moda Betül kimdir? Doya Doya Moda Betül Böçkün kaç yaşında?

Doya Doya Moda Betül kimdir, kaç yaşında soruları merak ediliyor. TV 8’de hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda’nın iddialı yarışmacıları arasında Betül Böçkün’de yer alıyor. Böçkün’ün yarışmaya ilk katıldığı zamanlarda çocuğunu kaybettiğini açıklaması izleyicileri çok duygulandırmıştı. İşte Doya Doya Moda Betül ile ilgili bilgiler…

DOYA DOYA MODA BETÜL KİMDİR?

24 yaşında olan Betül Böçkün, aslen Bingöllü. Doya Doya Moda'da kendi saçını ve makyajını kendi yapan sevilen yarışmacı kuaförlük yapıyor.

Annesiyle babasının yollarını ayırması sonrası annesinden haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerine halalarının baktığını ifade etti.

2 kardeş olduklarını ve bir erkek kardeşi olduğunu söyleyen Doya Doya Moda yarışmacısı Betül Böçkün, annesiyle babasının ayrılması sonrası 17 yaşındayken annesine bilinmeyen numaralar üzerinden ulaşıp görüştüğünü anlattı.

ÇOCUĞUM 3 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Annesiyle zaten görüşmeyi hiç düşünmediğini belirten Betül Böçkün, evlenip çocuk sahibi olduğunu ve bu nedenle annesiyle görüştüğünü söyledi. Daha sonra sözlerine devam eden Betül, çocuğunu 3 yaşında kaybettiğini ifade etti. Yarışmaya katıldığı ilk günlerde bu anlattıklarıyla herkesi gözyaşlarına boğan Betül Böçkün, yarışmaya sonradan katılan Mira'yı çok sevdiğini ve bunun nedenini açıklarken stüdyodakiler hüngür hüngür ağladı.

'Kızım olsaydı ismini Mira koyacaktım' diyen Betül Böçkün'ü teselli eden isim ise Kemal Doğulu oldu.