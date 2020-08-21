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Haber Giriş: 21.08.2020 - 13:53 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda Ayten elendi mi neden yok?

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Doya Doya Moda Ayten elendi mi neden yok?
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Doya Doya Moda Ayten, yarışmada görülemeyince pek çok izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Doya Doya Moda Ayten elendi mi ve neden yok sorularını yönelten pek çok izleyici, internet üzerinden bu konunun aslını araştırmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda Ayten neden yok, diskalifiye mi edildi? İşte, Doya Doya Moda Ayten hakkında bazı bilgiler

Doya Doya Moda Ayten Demirkol’un son durumu hakkında açıklama, jüri üyeleri tarafından yapıldı. Ayten Demirkol’un neden yarışmada olmadığı hakkında verilen bilgide şu detaylar yer aldı;

“Biliyorsunuz programımız çok yoğun ve stresli bir ortamda geçiyor. Kızlar bütün gün koşturuyorlar, geliyorlar burada yarışıyorlar ve tüm günlerini veriyorlar. Ayten arkadaşımız bu yoğun ve stresli ortama dayanamayarak rahatsızlandı. Dolayısıyla karşılıklı konuşarak kendisine veda ettik. Bundan sonra Ayten aramızda yok, haftaya bakalım hangi yarışmacılarımız aramıza katılacak, sürprizlerimiz var.”

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