Doya Doya Moda Ayşegül kimdir, nereli? Yarışmaya sonradan dahil olmuştu

Doya Doya Moda yarışmasına Denizli’den dahil olan Ayşegül Toptaş, 28 yaşında. Evli olan Ayşegül Toptaş yarışmada Ege şivesiyle dikkat çekiyor. Modanın alışılmışın dışındaki uyum hali olduğunu vurgulayan Ayşegül Toptaş, bu uyumu göstermek için yarışmaya dahil olduğunu dile getiriyor. “Ben tekim, tek olacağım, en tarzları benim .” sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.