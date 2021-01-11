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Doya Doya Moda Ayşegül kimdir, nereli? Yarışmaya sonradan dahil olmuştu
Doya Doya Moda yarışmasının 2. Sezonuna sonradan dahil olan Ayşegül Toptaş, performansının yanı sıra diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yarışmaya katıldığı ilk gün hayatı hakkında bilgi veren Ayşegül Toptaş, kendisiyle ilgili merak edilenlere açıklık getirmişti.
Doya Doya Moda yarışmasına Denizli’den dahil olan Ayşegül Toptaş, 28 yaşında. Evli olan Ayşegül Toptaş yarışmada Ege şivesiyle dikkat çekiyor. Modanın alışılmışın dışındaki uyum hali olduğunu vurgulayan Ayşegül Toptaş, bu uyumu göstermek için yarışmaya dahil olduğunu dile getiriyor. “Ben tekim, tek olacağım, en tarzları benim .” sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.
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