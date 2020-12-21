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Haber Giriş: 21.12.2020 - 16:56 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda Ayşegül kimdir nereli kaç yaşında?

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Doya Doya Moda Ayşegül kimdir nereli kaç yaşında?
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Doya Doya Moda Ayşegül, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Yaptığı kombinler ve diğer yarışmacılarla olan diyalogları dolayısıyla sürekli olarak gündemde olan Doya Doya Moda Ayşegül, biyografisi ile araştırılmaya devam ediyor. Peki, Doya Doya Moda Ayşegül kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Program içerisinde öne çıkan yarışmacılardan birisi olan Doya Doya Moda Ayşegül, biyografisi ile araştırılan isim olmaya devam ediyor. Peki, Doya Doya Moda Ayşegül kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

DOYA DOYA MODA AYŞEGÜL KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA?

Doya Doya Moda programının ikinci sezonuna yeni dahil olan Ayşegül Toptaş 1992 yılında Denizli’de doğdu. Modanın alışılmışın dışındaki uyum hali olduğunu vurgulayan Ayşegül Toptaş, bu uyumu göstermek için yarışmaya dahil olduğunu dile getiriyor.

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