Doya Doya Moda Arzu kimdir, neden elendi?

Doya Doya Moda'nın 14 Eylül tarihli bölümünde bir ilk yaşandı. Yarışmaya henüz yeni dahil olan Arzu Zibaei, hayatının şokunu yaşadı. Büyük umutlarla geldiği büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda'dan elenmek zorunda kaldı. Aslen İranlı olan yeni model Arzu Zibaei, ilk gününde kendisine tanınan iki saatlik süre içerisinde alışverişini tamamlayamadığı için podyuma ayakkabısız çıktı. Yarışmacıyı ciddiyetsiz bulan jüri üyelerinin ortak kararıyla Arzu Zibaei diskalifiye edildi. Bu karar ardından Arzu Zibaei ve diğer yarışmacılar büyük bir şaşkınlık yaşadı.



Doya Doya Moda Arzu Zibaei Çolak kimdir?

Doya Doya Moda’dan diskalifiye edilen Arzu Zibaei hayatı hakkında şu bilgileri verdi: Arzu Zibaei Çolak 38 yaşında. Aslen İranlı. 4 senedir İstanbul'da yaşıyor. Yarışmaya modayı takip ettiği ve burada kendini göstermek istediği için katıldı. 'Üzülmeye değil üzmeye geldim' sözü ile iddialı bir giriş yapmıştı ancak kombinini tamamlayamayınca diskalifiye edildi.