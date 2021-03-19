Doya Doya Moda All Star'da kim elendi? sorusu yanıt buluyor - İlk elenecek isim merak konusu

Gülşah Saraçoğlu, Ivana Sert, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı Doya Doya Moda All Star'ın ilk haftası tamamlanmak üzere. 7 büyük bedenin yarıştığı Doya Doya Moda All Star'ın ilk elemesi 19 Mart 2021 tarihine denk geldi. Doya Doya Moda All Star'daki ilk hafta finalinde konsept "İlk Final Galası" oldu. Yarışmacılar verilen konseptle haftanın birincisi olmak ve elenmemek için mücadele edecek. Gün sonunda tasarım kolyenin sahibi ve All Star'ın ilk kaybedeni açıklanacak.

DOYA DOYA MODA ALL STAR YARIŞMACILARI

Betül Böçkün

Özde Karacan

Su Baher

Ferdanur Başaran

Birben Coşkun

Emel Başkan

Rümeyse Buyuran





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