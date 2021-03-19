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Televizyon
Haber Giriş: 19.03.2021 - 15:25 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda All Star'da kim elendi? sorusu yanıt buluyor - İlk elenecek isim merak konusu

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Doya Doya Moda All Star'da kim elendi? sorusu yanıt buluyor - İlk elenecek isim merak konusu

Doya Doya Moda All Star sezonunun ilk eleme günü için nefesler tutuldu. İki sezonun iddialı isimlerini bir araya getiren Doya Doya Moda All Star'da en düşük puanı alan isim yarışmaya veda edecek. Haftanın kazananı ve "Doya Doya Moda All Star'da kim elendi?" sorusu dakikalar sonra yanıt bulacak.

Gülşah Saraçoğlu, Ivana Sert, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı Doya Doya Moda All Star'ın ilk haftası tamamlanmak üzere. 7 büyük bedenin yarıştığı Doya Doya Moda All Star'ın ilk elemesi 19 Mart 2021 tarihine denk geldi. Doya Doya Moda All Star'daki ilk hafta finalinde konsept "İlk Final Galası" oldu. Yarışmacılar verilen konseptle haftanın birincisi olmak ve elenmemek için mücadele edecek. Gün sonunda tasarım kolyenin sahibi ve All Star'ın ilk kaybedeni açıklanacak.

DOYA DOYA MODA ALL STAR YARIŞMACILARI

Betül Böçkün
Özde Karacan
Su Baher
Ferdanur Başaran
Birben Coşkun
Emel Başkan
Rümeyse Buyuran

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