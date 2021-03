Doya Doya Moda All Star tanıtımı yayınlandı - Doya Doya Moda All Star'da kimler yarışacak?

Doya Doya Moda All Star sezonu için nefesler tutuldu. Büyük beden yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda'nın All Star tanıtımı Instagram hesabından paylaşıldı. Tanıtım "DoyaDoyaModa All Star çok yakında.." sözleriyle paylaşıldı. Doya Doya Moda All Star'da ilk sezonun birincisi Betül Böçkün ve ikinci sezonun iddialı ismi Özde Karacan'ın da yer alması bekleniyor.

Doya Doya Moda ilk sezonunda dereceye giren isimler

Doya Doya Moda ilk sezonunda geçen hafta ve bu hafta alınan puanlar doğrultusunda; 4. Hanzade, 3. Su, 2. Sündüz, 1. ise Betül oldu. Doya Moda şampiyonu olan isim Betül, 50 bin TL'lik ödülü de almaya hak kazandı.