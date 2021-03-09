Doya Doya Moda All Star tanıtımı yayınlandı - Doya Doya Moda All Star'da kimler yarışacak?
İkinci sezonunu sürdüren Doya Doya Moda'da All Star çalışmaları sürüyor. Doya Doya Moda All Star tanıtımı yayınlandı. Birinci ve ikinci sezon yarışmacılarından oluşması beklenen All Star kadrosu henüz netleşmedi. Peki, Doya Doya Moda All Star ne zaman başlayacak? Doya Doya Moda All Star'da kimler yarışacak?
Doya Doya Moda All Star sezonu için nefesler tutuldu. Büyük beden yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda'nın All Star tanıtımı Instagram hesabından paylaşıldı. Tanıtım "DoyaDoyaModa All Star çok yakında.." sözleriyle paylaşıldı. Doya Doya Moda All Star'da ilk sezonun birincisi Betül Böçkün ve ikinci sezonun iddialı ismi Özde Karacan'ın da yer alması bekleniyor.
Doya Doya Moda ilk sezonunda dereceye giren isimler
Doya Doya Moda ilk sezonunda geçen hafta ve bu hafta alınan puanlar doğrultusunda; 4. Hanzade, 3. Su, 2. Sündüz, 1. ise Betül oldu. Doya Moda şampiyonu olan isim Betül, 50 bin TL'lik ödülü de almaya hak kazandı.