Doya Doya Moda All Star finali ne zaman?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda yarışması hafta içi her gün yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Büyük bedenlerin yarıştığı Doya Doya Moda, ilk ve 2. Sezonunun yarışmacılarından oluşan All Star sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor.

Doya Doya Moda All Star finalinin haziran ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

İLK SEZONDA ÜÇ ÖDÜL VERMİŞTİ

Doya Doya Moda’nın ilk finalinde üç ödül belirlenmişti. Jüri üyelerinin yaptığı açıklamaya göre Doya Doya Moda’da büyük finalinde birinciye 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verimişti.

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