Doya Doya Moda Ali Nail Yurtseven kimdir? Nihal Candan’ın arkadaşı çıktı
Doya Doya Moda’da erkek yarışmacılar arasına yeni katılan Ali Nail Yurtseven oldu. Ali Nail Yurtseven’in diğer yarışmacılardan Bahar Candan’ın ablası Nihal Candan’ın arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Peki, Doya Doya Moda Ali Nail Yurtseven kimdir?
Doya Doya Moda’ya 1 Şubat Pazartesi günü dahil olan Ali Nail Yurtseven, hayatıyla ilgili detayları paylaşmıştı.
Doya Doya Moda yarışmasına katılan Ali Nail Yurtseven Türkiye'de tanınan bir işletmeci. 28 yaşında olan Ali Nail Yurtseven aralarında Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşlerin de olduğu fenomenlerle yakın arkadaş. Katıldığı ilk hafta Birben Coşkun’a eşlik eden Ali Nail Yurtseven, yarışmada oldukça iddialı. Ali Nail Yurtseven konservatuvar mezunudur ve kendi tarzını causal şık olarak yorumluyor. Erkeklerin kötü giyinmesi sebebiyle kendisinin ön plana çıkacağını söylüyor.
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