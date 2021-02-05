Doya Doya Moda Ali Nail Yurtseven kimdir? Nihal Candan’ın arkadaşı çıktı

Doya Doya Moda’ya 1 Şubat Pazartesi günü dahil olan Ali Nail Yurtseven, hayatıyla ilgili detayları paylaşmıştı.



Doya Doya Moda yarışmasına katılan Ali Nail Yurtseven Türkiye'de tanınan bir işletmeci. 28 yaşında olan Ali Nail Yurtseven aralarında Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşlerin de olduğu fenomenlerle yakın arkadaş. Katıldığı ilk hafta Birben Coşkun’a eşlik eden Ali Nail Yurtseven, yarışmada oldukça iddialı. Ali Nail Yurtseven konservatuvar mezunudur ve kendi tarzını causal şık olarak yorumluyor. Erkeklerin kötü giyinmesi sebebiyle kendisinin ön plana çıkacağını söylüyor.