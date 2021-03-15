Doya Doya Moda 2. Sezon neden bitti, birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 2. Sezon birincisi merak ediliyor

Doya Doya Moda 2. Sezonu sürpriz bir şekilde tamamlandı. Aylardır süren 2. sezon macerası 12 Mart Cuma günü sona erdi. Seray Sever, 2. sezonun bitişini şu sözlerle duyurdu: “Sizleri çok seviyoruz. Programımıza çok güzel emekler verdiniz. Şimdi enteresan bir şey söyleyeceğim. Doya Doya Moda’da büyük sürprizlere hazır olun. Pazartesi itibariyle All Star sezonunda sizlerle olacağız.”

DOYA DOYA MODA 2. SEZON BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 2. Sezonda birinci açıklanmadı, ancak haftanın birincisi Elif oldu.

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