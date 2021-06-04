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Televizyon
Haber Giriş: 04.06.2021 - 16:13 | Son Güncelleme:

Dövüş sahnesi kötü bitti

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Dövüş sahnesi kötü bitti

Akıncı dizisinde Kor-Han karakterini canlandıran ünlü oyuncu Çağrı Erceber’in Tolga Tekin’le olan dövüş sahnesinde kafasından yaralandı.

Dizinin final bölümü için karşı karşıya gelen iki oyuncunun dövüş sahnesi kötü bitti. Oyuncu Çağrı Erceber o anı anlattı: ‘Sezon finalini çekiyorduk bu yüzden de kendimizi fazla kaptırmıştık. Tolga, bir anda bana kafa attı. Alnımda 3 kırık oluştu. İlk etapta Tolga Tekin’in burnu kırıldı zannettim. Yere düşüp bağırmaya başladı. Ben alnım kırılmasına rağmen anlamadım o anın şokuyla. Ancak elimi alnıma götürüp o çöküntüyü hissedince bende panikledim. Gözüme giden damara mı geldi? Kör mü olacağım? Her şey kafamdan geçiyordu. Sonra apar topar ambulansla hastaneye götürdüler beni. Tomografi çekildi. Alın bölgemde darbeden kaynaklı 3 kırık meydana gelmiş’ diye konuştu.

Dövüş sahnesi kötü bitti

Dövüş sahnesi kötü bitti

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