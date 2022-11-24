Doruk'a büyük şok...Yasak aşk ortaya çıktı, yakalandılar!

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O Kız'ın son bölümünde;

GÖZLER ZEYNEP'İN ÜZERİNDE

Kadir, izini kaybettiği kızının annesi Melek'i ile yıllar sonra Kapalıçarşı'da gördü.

ZEYNEP'İN ANNESİ MELEK ASLINDA KİM?-İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitare'nin hazırlıklarına günler öncesinde başladığı lansman geldi çattı. Zeynep'in herkesin nefesini kesmeyi başardığı gece Doruk'a karşı yaptığı gövde gösterisine dönüştü.

SiTARE BÜYÜK OYNADI

Zeynep ile Doruk arasındaki etkileşimin farkında olan Ozan'ın kendince aldığı önlem ters tepti.

YALAN AŞK ORTAYA ÇIKTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Barkovizyonda yayınlanan görüntüler hem Zeynep, Ozan ve Doruk'u hem de davetlileri şoke etti.

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DORUK, SİTARE'NİN AÇIĞINI ARIYOR

Krizin arkasındaki gizli kişi olan Sitare, kabusa dönen geceyi 'yangın alarmı' ile kurtardı.

Doruk, 'peri masalı' gibi gösterilen aşkın sahte olduğunu anlasa da Zeynep iddiaları kesin bir dille reddetti.

Ozan yaşananların getirdiği panikle, takipçilerinden gelen olumsuz yorumları tek tek sildi. Doruk ise ajansta sabahlayarak Zeynep ile Sitare arasında gerçekten böyle bir sözleşme var mı diye araştırma yaptı.

OZAN VE DORUK KARŞI KARŞIYA

Sitare, ajansın gerçek sahibinin kim olduğunu göstermek için yeni planını devreye soktu. Sitare Doruk'u Mine ise Ozan'ı dolduruşa getirerek ikisinin birbirine düşmesini sağladılar.

SİTARE, OZAN VE DORUK'U BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'Merak etme Ozan ben bu işi sırtımdaki hançere rağmen çözeceğim... Aşkımızın hatrına çözeceğim...'

Sosyal medyada hakkında yazılan yorumları okuyan Zeynep, başına gelenlerin gerçek sorumlusunun Sitare olduğunu bilmeden yine yanlış limana sığındı.

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Ozan, ellerinde güller ile Zeynep'in yanına gitti. İkili bahçede Doruk ile karşılaştı. Zeynep'in kendisini öpen Ozan'a verdiği tepki Doruk'un kafasını bir kez daha karıştırdı.

OZAN, ZEYNEP'İ DORUK'A KAPTIRMAMAYA KARARLI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

OZAN'I YIKAN YANIT

Zeynep'in tavırlarına anlam veremeyen Ozan, 'Bana hayran hayran bakan, üzerimi örten, bana aşık olduğu hissettiren o kıza ne oldu' diye sordu. Zeynep'in 'Seni tanıdım' yanıtı Ozan'ı darmadağın etti.



Ozan her zamanki gibi soluğu yine Sitare'nin kollarında aldı.

Geceyi Sitare'nin yanında geçiren Ozan, evden çıkarken Ardıç'ın bakıcısına yakalandı.

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'BABA DAYAĞI YİYEN KAÇ KİŞİ VAR?'

Mine'nin sözlerine inanan Fevzi, kızı İpek'i dövdü.

MİNE'DEN İPEK'İ ORTADAN KALDIRACAK HAMLE - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ailenin Fevzi'ye tepkisi sert oldu. 'Baba dayağı yiyen kaç kişi var?' diyen İpek, yurda gideceğini söyledi.

Zeynep, İpek'e yapılan haksızlığın hesabını hem Salih'ten hem de Mine'den sormak için Sitare ile konuşmaya karar verdi.

'Tırnak hepimizde var Sitare Hanım... Yeter ki sevdiklerimizin canını yakmasınlar'

Bir süredir mide bulantısı yaşayan Mine hamile olduğunu öğrendi ancak bu haberi Salih'ten sakladı.

MİNE, HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ARDIÇ'IN DURUMU İYİYE GİDİYOR

Sitare ile birlikte Ardıç'ı doktora götüren Doruk, babasının tedaviye yanıt verdiğini ve artık konuşabiledeğini öğrendi.

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ARDIÇ'IN İYİLEŞME İHTİMALİ ORTAYA ÇIKTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'Ben buradayım, tependeyim Sitare... Ve babamın anlatacaklarını duymak için sabırsızlanıyorum'

Ardıç'ın hemşiresi Sitare'nin yatak odasından sesler duyduğunu ve genç bir adamın üstünü giyinerek evden çıktığını söyledi.

Zeynep, Sitare'nin yanından ayrılırken çantasından anne ve babasının nikah fotoğrafını düşürdü.

KADİR'DEN ZİYARET

Düğün fotoğrafını almak için yalıya gelen Kadir, Ardıç'ı ziyaret etti. Ardıç yıllar sonra ilk kez konuştu ve Kadir'e 'Sen kimsin?' dedi.

ARDIÇ İLK KEZ KONUŞTU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DORUK'A BÜYÜK ŞOK

Sitare'nin Ozan ile konuşmalarını duyan hemşire, buluşma yerini Doruk'a haber verdi. Sitare'nin ipini çekmek için fırsat kollayan Doruk, onu takip etti ve gizli sevgilinin Ozan olduğunu öğrendi.

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