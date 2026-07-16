DÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ± sandÄ±ÄŸÄ± adamla evlenmiÅŸti... O yuva Ã§oktan yÄ±kÄ±lÄ±p gitti... YÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde bir baÅŸÄ±na!

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Ã–yle ki Ã¶nce niÅŸanlanmÄ±ÅŸlar, sonra yollarÄ± ayrÄ±lmÄ±ÅŸ, araya baÅŸka aÅŸklar, evlilikler, doÄŸan Ã§ocuklar girmiÅŸti. Ama tam 17 yÄ±l sonra yollarÄ± yeniden kesiÅŸti...

AÅŸk kÄ±vÄ±lcÄ±mÄ± bir kez daha alev aldÄ±. Yine niÅŸanlanÄ±p bu kez sonunda evlendiler... Herkes bir Ã¶mÃ¼r boyu birlikte kalÄ±p aynÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda yaÅŸlanacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken iÅŸ Ã¶yle olmadÄ±...

Evlilikleri sadece iki yÄ±l sÃ¼rdÃ¼. Sonra ikisi de kendi yoluna gitti. Hatta bundan dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce hayatlarÄ±nÄ± resmen birleÅŸtirdikleri dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda ÅŸimdi belki de o dÃ¶nemi anÄ±yorlar.

YalnÄ±z baÅŸlarÄ±na!

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Bu Ã¶ykÃ¼nÃ¼n kahramanlarÄ± Jennifer Lopez ile Ben Affleck... Bennifer olarak anÄ±lan Ã§iftin yollarÄ± ilk kez Gigli filminin setinde kesiÅŸti. Film aÄŸÄ±r eleÅŸtiriler alsa da onlar hayatlarÄ±nÄ±n aÅŸkÄ±nÄ± bulduklarÄ±nÄ± hissettiler.

O dÃ¶nemde niÅŸanlandÄ±lar ama evlenmek nasip olmadÄ±. YollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Affleck, Jennifer Garner ile Lopez de Marc Athony ile yuva kurdu. Ä°kisi de Ã§oluk Ã§ocuÄŸa karÄ±ÅŸtÄ±.

Ama bu evlilikler bitti, kÃ¶prÃ¼lerin altÄ±ndan Ã§ok sular aktÄ±. JLo ile Ben Affleck yeniden karÅŸÄ±laÅŸtÄ±lar. Bu kez Eros'un oklarÄ± onlarÄ± yÃ¼reklerinden daha sert bir ÅŸekilde vurdu.

Ä°kisi de el ele yeni bir hayata baÅŸlamaya son derece istekliydi. 2022'de evlendiler. Bu kez bir yastÄ±kta yaÅŸlanacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nenler ise fena yanÄ±ldÄ±.

Evlilikleri 2024 yÄ±lÄ±nda bitti.

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Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in belki birlikte kalsalar mutlu mesut kutlayacaklarÄ± evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mleri geldi Ã§attÄ±.

Ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri bilinmez elbette ama belki ikisi de en azÄ±ndan durup, mutluluktan ayaklarÄ±nÄ±n yerden kesildiÄŸi o gÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlÄ±yordur, kim bilir.Â

YakÄ±n zamanda 57 yaÅŸÄ±na giren Jennifer Lopez, ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan her zaman yaptÄ±ÄŸÄ± gibi kendini iÅŸine verdi.

Son olarak da yanÄ±nda ablasÄ±yla birlikte Avrupa'da.. Paris Moda HaftasÄ±'nda kol kola defile izlediler. Sonra Lopez tatil iÃ§in Ä°talya'ya geÃ§ti.

Sicilya'yÄ± tercih eden Lopez, oradan da Ben Affleck ile evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne iki gÃ¼n kala takipÃ§ileri tarafÄ±ndan "manidar" bulunan bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.

Beyaz bikinisinin Ã¼zerine beyaz mini elbise giyen Lopez, saÃ§larÄ±nÄ±n rÃ¼zgarda daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in de aynÄ± renk kÃ¼Ã§Ã¼k bir eÅŸarp kullandÄ±.Â

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Ã‡evrenin dikkat Ã§ekici manzarasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§ektirdiÄŸi pozlarÄ±nÄ± da sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Onun bu paylaÅŸÄ±mlarÄ± da gÃ¶renlere "Belli ki biten evliliÄŸin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ bu ÅŸekilde kutluyor" dedirtti.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck , ilk olarak 16 Temmuz 2022 gÃ¼nÃ¼ Las Vegas'ta sÃ¼rpriz bir nikahla hayatlarÄ±nÄ± resmen birleÅŸtirdi. OnlarÄ±n bu kadar Ã§abuk evlenmesi de hayranlarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

Bir zamanlarÄ±n Bennifer'Ä± sonra da Affleck'in Georgia'daki malikanesinde gÃ¶steriÅŸli bir dÃ¼ÄŸÃ¼n yaptÄ±.Â

ÃœÃ§ gÃ¼n sorun o tÃ¶rende Lopez, klasik bir gelinliÄŸin yanÄ± sÄ±ra Ã§eÅŸit Ã§eÅŸit beyaz kÄ±yafet giydi.

Ama Lopez ile Affleck'in bÃ¶ylesine gÃ¶steriÅŸli bir ÅŸekilde baÅŸlayan evlilikleri beklenenden daha kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼. YuvalarÄ±nÄ± kurduktan iki yÄ±l sonra ayrÄ±lÄ±k kararÄ± geldi.