DÃ¶rt tane evimiz var dedi, kocasÄ± ateÅŸ pÃ¼skÃ¼rdÃ¼: Bunca yoksul hayranÄ±mÄ±z varken neden servetimizle hava atÄ±yorsun

Ama ÅŸimdi de Ã§iftle ilgili olarak gelen bir iddia var ki akÄ±llara zarar...

Catherine Zeta Jones, bir sÃ¼re Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± yerlerinde dÃ¶rt tane lÃ¼ks evleri olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti. Ä°ÅŸte son sÃ¶ylentilere gÃ¶re onun bu aÃ§Ä±klamasÄ± Michael Douglas'Ä± kÄ±zdÄ±rdÄ±.

KarÄ±sÄ± Catherine Zeta Jones'a milyonlarca hayranlarÄ± finansal sorunlarla mÃ¼cadele ederken kendi servetlerini sergilediÄŸi iÃ§in ateÅŸ pÃ¼skÃ¼rdÃ¼ Douglas.

'ESKÄ° KAFALI... SERVETÄ° HAKKINDA KONUÅžMAYI SEVMÄ°YOR'

Ã‡ifte yakÄ±n bir kaynak "Michael bu duruma Ã§ok kÄ±zgÄ±n... Ã‡Ã¼nkÃ¼ bugÃ¼ne kadar inÅŸa ettikleri her ÅŸeyden gurur duyuyor... Ama diÄŸer yandan varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da kendine Ã¶zel tutmak istiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ servetlerinin bÃ¶yle gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serilmesinin onlarÄ± duygusuz gÃ¶sterdiÄŸine inanÄ±yor" dedi.

AynÄ± kaynak Michael Douglas'Ä± "eski kafalÄ±" olarak nitelendirerek "Paradan ve sahip olduÄŸu mÃ¼lklerden sÃ¶z etmek istemiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kamuoyunun algÄ±sÄ±na her zaman Ã¶nem verdi, Catherine'in de bunlarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne sererek Ã¶vÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼" diye konuÅŸtu.

YILLAR Ä°Ã‡Ä°NDE OLUÅžTURDUÄžU Ä°MAJI ZARAR GÃ–RDÃœ

SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Douglas, yÄ±llar boyunca sahip olduÄŸu milyon dolarlara raÄŸmen aÅŸÄ±rÄ±lÄ±klardan uzak durdu. Onun ailesi iÃ§in yarattÄ±ÄŸÄ± imaj daha alÃ§akgÃ¶nÃ¼llÃ¼.

KarÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¶rt tane evleri olduÄŸunu sÃ¶ylemesi onun iÃ§in bu imajÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ± anlamÄ±na geliyor.

Bir kaynak bu konuda "Michael yarattÄ±ÄŸÄ± marka ve aile imajÄ± konusunda mÃ¼kemmeliyetÃ§i. Ä°stikrarlÄ± ve zarif bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergilemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ama karÄ±sÄ±nÄ±n bu sÃ¶zlerinden bu imajÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor ve bu yÃ¼zden de Ã§ileden Ã§Ä±ktÄ±" dedi.

'ETRAFIMIN GÃœZELLÄ°KLERLE Ã‡EVRÄ°LÄ° OLMASINI SEVÄ°YORUM'

Catherine Zeta Jones, bundan bir ay Ã¶nce The Sunday Times'a verdiÄŸi rÃ¶portajda "DÃ¶rt tane evimiz var, ama bu Ã§ok deÄŸil. Biz jet sosyeteden deÄŸiliz" demiÅŸti.



Oyuncu o rÃ¶portajda Michael Douglas ile birlikte dÃ¶rt tane evleri olduÄŸunu sÃ¶yledi. Bu evlerden iki tanesi New York'ta, biri Kanada'da biri de Ä°spanya'da.

Bu kadar Ã§ok ev sahibi olmanÄ±n "jet sosyeteye Ã¶zgÃ¼ bir durum" gibi algÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Zeta Jones. Ama doÄŸrusu bunun aÅŸÄ±rÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da savundu.

GÃ¼zel oyuncu "Biliyorum, sanki bu durum jet sosyeteye Ã¶zgÃ¼ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor ve ben etrafÄ±mÄ±n gÃ¼zelliklerle sarÄ±lÄ± olmasÄ±nÄ± seviyorum. Bu da aÅŸÄ±rÄ± bir durum deÄŸil.. Bu Ã§ok rahat" diye konuÅŸtu.

Catherine Zeta Jones aynÄ± zamanda kullanmadÄ±ÄŸÄ± Ã¼rÃ¼nlere para harcamaktan da Ã§ekinmiyor.

Bunu da ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Paris'teki vintaj satan bÃ¼tÃ¼n maÄŸazalara gidiyorum. Asla giymeyeceÄŸiniz ÅŸeyler satÄ±n alÄ±yorum. SÃ¶z gelimi muhteÅŸem bir pelerin. Bu sÄ±ralarda Yves Saint Laurent'a bayÄ±lÄ±yorum. Gece elbiseleri beni heyecanlandÄ±rÄ±yor."

AMA ELÄ°NÄ°N SIKI OLDUÄžU DURUMLAR DA VAR

Ama Catherine Zeta Jones belli parÃ§alara para harcamaktan Ã§ekinmese de yine de elinin sÄ±kÄ± olduÄŸu durumlar da var.

Bu konuda da "Benim iÃ§in kot pantolon kot pantolondur. Bir beyaz tiÅŸÃ¶rt iÃ§in 200 dolar harcamam. Ama eÄŸer o tiÅŸÃ¶rtÃ¼n Ã¼zerinde gÃ¼zel boncuk iÅŸlemeleri varsa o zaman baÅŸka. ModanÄ±n tiyatrosunu seviyorum" diye konuÅŸtu.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Catherine Zeta Jones'un moda konusundaki bu tutkusu 22 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Carys'e de geÃ§ti. "Benim giyinme odamÄ± seviyor" sÃ¶zleriyle bazÄ± parÃ§alarÄ± ortak kullandÄ±klarÄ±nÄ± da ifade etti.

Ã–DÃœLLERÄ°NÄ° BÄ°LE FARKLI EVLERDE SAKLIYORLAR: Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones, meslekleri boyunca kazandÄ±klarÄ± Oscar Ã¶dÃ¼llerini de farklÄ± evlerde saklÄ±yorlar gÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re. Zeta Jones, 2003 yÄ±lÄ±nda Chicago ile kazandÄ±ÄŸÄ± en iyi yardÄ±mcÄ± kadÄ±n oyuncu Oscar'Ä±nÄ± New York'taki kÄ±r evinde tutuyor. Michael Douglas se 1988'de Wall Street filmiyle aldÄ±ÄŸÄ± Oscar'Ä± yine New York'ta ama apartman dairesinde saklÄ±yor.