Dört tane evimiz var, çok mu! Jet sosyete değiliz ama bu hayat çok güzel

Bu sözler, Hollywood'un ünlü yıldızlarından birine ait...

Gerçekten de gençlik yıllarında başladığı kariyerinde kısacık sürede hızlı bir çıkış yakaladı bu ünlü. Rol aldığı projeler bir yana diğer yandan da özel hayatıyla çok konuşuldu.

Kendisinden 25 yaş büyük kocasıyla kurduğu yuva son dönemde tatsız söylentilerle gündeme geliyor. Ama görünüşe göre yine de onun keyfi yerinde, söylentiler umurlarında bile değil.

Kim haklarında ne söylerse söylesin evliliklerini bitirmediler ve gayet de rahat bir hayat sürdürüyorlar. Kimi zaman ayrı ayrı yaşasalar da.

Zaten yakınlarına bakılırsa evliliklerinin bunca yıldır sürmesinin en önemli nedenlerinden biri de ikisinin hayatlarında kendilerine rahatça alan yaratabilmeleri. Bunu sağlayan da sahip oldukları lüks evler!

İşte bu ünlü de yukarıdaki sözleri mülkleri haklarında söylenenlere yanıt olarak sarf etti.

Bir bakalım hangi ünlüden söz ettiğimize!

'DÖRT TANE EVİMİZ VAR... BU AŞIRI DEĞİL'

Catherine Zeta Jones elbette.

Yukarıdaki sözler de tam 25 yıldır, kendisinden 25 yaş büyük olan Michael Douglas ile iki çocuklu evliliğini sürdüren Gallerli yıldıza ait.

Son dönemde önemli rollerinden birini üstlendiği Wednesday adlı yapımla gündemde olan Catherine Zeta Jones, Sunday Times gazetesine bir röportaj verdi.

Ünlü oyuncu, orada hem Michael Douglas ile evlilikleri hakkındaki söylentilere yanıt verdi hem de hayatlarına dair ilginç bir ayrıntıya değindi.

Catherine Zeta Jones, Michael Douglas ile birlikte dört tane evleri olduğunu söyledi. Bu evlerden iki tanesi New York'ta, biri Kanada'da biri de İspanya'da.





'ETRAFIMIN GÜZELLİKLERLE ÇEVRİLİ OLMASINI SEVİYORUM'

Bu kadar çok ev sahibi olmanın "jet sosyeteye özgü bir durum" gibi algılandığını anlattı Zeta Jones. Ama doğrusu bunun aşırı olmadığını da savundu.

Güzel oyuncu "Biliyorum, sanki bu durum jet sosyeteye özgü gibi görünüyor ve ben etrafımın güzelliklerle sarılı olmasını seviyorum. Bu da aşırı bir durum değil.. Bu çok rahat" diye konuştu.

Catherine Zeta Jones aynı zamanda kullanmadığı ürünlere para harcamaktan da çekinmiyor.

Bunu da şöyle anlattı: "Paris'teki vintaj satan bütün mağazalara gidiyorum. Asla giymeyeceğiniz şeyler satın alıyorum. Söz gelimi muhteşem bir pelerin. Bu sıralarda Yves Saint Laurent'a bayılıyorum. Gece elbiseleri beni heyecanlandırıyor."

Ama Catherine Zeta Jones belli parçalara para harcamaktan çekinmese de yine de elinin sıkı olduğu durumlar da var.

Bu konuda da "Benim için kot pantolon kot pantolondur. Bir beyaz tişört için 200 dolar harcamam. Ama eğer o tişörtün üzerinde güzel boncuk işlemeleri varsa o zaman başka. Modanın tiyatrosunu seviyorum" diye konuştu.

Söylediğine göre Catherine Zeta Jones'un moda konusundaki bu tutkusu 22 yaşındaki kızı Carys'e de geçti. "Benim giyinme odamı seviyor" sözleriyle bazı parçaları ortak kullandıklarını da ifade etti.





ÖDÜLLERİNİ BİLE FARKLI EVLERDE SAKLIYORLAR: Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones, meslekleri boyunca kazandıkları Oscar ödüllerini de farklı evlerde saklıyorlar güzel yıldızın söylediğine göre. Zeta Jones, 2003 yılında Chicago ile kazandığı en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını New York'taki kır evinde tutuyor. Michael Douglas se 1988'de Wall Street filmiyle aldığı Oscar'ı yine New York'ta ama apartman dairesinde saklıyor.

BİRBİRLERİNİN KİŞİSEL ALANLARINA SAYGI GÖSTERİYORLAR

Catherine Zeta Jones, röportajda haklarındaki "evlilikleri iyi gitmiyor" söylentilerinin nasıl çıktığına a açıklık getirdi.

"Biz birbirimizin kişisel alanlarına saygı gösteriyoruz. Hakkımızda yazılan saçmalıkları umursamıyoruz. İşte bu temel nokta" sözleriyle bu durumu anlattı.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "İkimiz de bağımsız ruhlarız, özel alanlarımıza saygı gösteriyoruz. Aslında birbirimize çok benziyoruz. 25 yıl arayla aynı günde yani 25 Eylül'de dünyaya geldik" sözleriyle anlattı bu durumu da.

Zeta Jones, hem kendisinin hem de kocasının sözlü iletişimden, birbirlerine kendilerini ifade etmekten korkmadıklarını da sözlerine ekledi.

'ONUN EMEKLİLİĞİ ESNEK BİR SÜREÇ'

Güzel oyuncu, kocası Michael Douglas'ın, kısa süre önce Variety dergisine yaptığı film setlerine kendi arzusuyla veda etme kararı aldığı ve çok ciddi bir proje olmazsa geri dönmeyi düşünmediği açıklamasına da yorum yaptı.

Catherine Zeta Jones "Michael sonunda yavaşlama fırsatı buldu" dedi. Bu emeklilik karanının ardından daha fazla gfolf oynamaya karar verdiğini de sözlerine ekledi.

Ama kocasının bu kararından her an dönebileceğini de sözlerine ekledi: "Ben asla 'asla' demem. Çünkü o babasının oğlu, çalışmayı seviyor. Emekliliğin esnek bir süreç olduğunu söyleyelim" diyerek günün birinde Douglas'ın yine kamera karşısına geçebileceğinin ipuçlarını verdi.