Dört kez evlendi, aşktan yana umudu tükendi… Acı sözler ağzından böyle döküldü: Ben hiç gerçekten sevilmedim

Güzelliği dillere destan, ilerleyen yaşına rağmen koruduğu formuyla yarı yaşındakilere taş çıkarıyor. İşleri yolunda görünüyor, başrolünü oynadığı son filmi eleştirmenlerden tam not aldı…

Ama tüm bunlar bir yana ne yaparsa yapsın aşkta yüzü bir türlü gülmüyor. Geçmişte büyük bir aşk yaşayıp nişanlanarak evliliğin kıyısından döndüğü büyük aşkı Ben Affleck’le yeniden canlandırdığı mutluluğu bir kez daha yarım kaldı.

Jennifer Lopez geçtiğimiz gün katıldığı yayında aşk hayatıyla ilgili çok samimi açıklamalarda bulundu

Jennifer Lopez geçtiğimiz gün katıldığı yayında sorulan soruya cevap verirken acı bir itirafta bulundu ve hiç gerçekten sevilmediğini söyledi.

ACI İTİRAFI ÇOK KONUŞULACAK: BEN HİÇ GERÇEKTEN SEVİLMEDİM

Ancak yıllarca aşktan yana yüzü gülmedikten sonra vardığı noktada en azından bunun kendisiyle ilgili bir sorun olmadığını kavramıştı ve neden gerçekten sevilmediğinin sebebini “Öğrendiğim şey, sevilmeye layık olmadığım değil, onların sevme kapasiteleri olmadığıydı” şeklinde açıkladı.

Ünlü şarkıcının yakın zaman önce boşandığı Ben Affleck'le verdiği samimi görüntü hayranları arasında heyecan yaratmıştı ancak Lopez yaptığı son açıklamalarla bu aşkın küllerinden yeniden doğabileceği ihtimalini ortadan kaldırdı

Ünlü sunucu Howard Stern’ün yayınına katılan Jennifer Lopez sohbet sırasında Lopez aşk ve ilişkiler hakkında konuştu.

71 yaşındaki Stern, 56 yaşındaki Lopez'e "Gerçekten sevildiğinizi düşünüyor musunuz?" diye sordu. Lopez bir süre duraksadıktan sonra "Hayır" diye yanıtladı ancak kendisinin bir başkasını gerçekten sevme mertebesine eriştiğini söyledi.

Jennifer Lopez büyük aşklar yaşasa ve dört kez evlense de hiç gerçekten sevilmediğini söyledi

"BENİ SEVMEYE LAYIK OLMADILAR, SEVGİYİ BECEREMEDİLER"

"Öğrendiğim şey, sevilmeye layık olmadığım değil; onların sevme konusunda beceriksiz olduğu. ... İçlerinde bu yok. Ve bana sahip oldukları şeyi verdiler. Her seferinde bana her şeylerini verdiler. Tüm yüzükleri, isteyebileceğim her şeyi. Evleri, yüzükleri, evliliği. Her şeyi. Ama..."

Jennifer Lopez bunu söylerken kendisinin de aslında büyük bir hata yaptığını, tüm bu zaman boyunca kendisini sevmediği için böyle olduğunu da itiraf etti.

Artık önce kendini sevmeyi ve önemsemeyi öğrendiğini söyleyen Jennifer Lopez yaşadığı hayal kırıklıklarından büyük dersler çıkarmış

Lopez dört kez evlendi ve boşandı, en son Ben Affleck ile yarım kalan aşk masallarını yazmak istemişler, yıllar sonra evlenmelerine rağmen 2 senede ayrılmışlardı.

Ünlü şarkıcının eski eşi Marc Anthony'den 17 yaşında Max ve Emme adında ikizleri var.

"BOŞANMAK BAŞIMA GELEN EN İYİ ŞEY OLDU"

Her şeye rağmen kırılan kalbini bir kenara koyan ve Ben Affleck boşanmasına olumlu şekilde bakmaya çalışan Jennifer Lopez "Son boşanmam başıma gelen en iyi şeydi. Çünkü beni gerçekten bir yolculuğa çıkardı” diyor.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in 2000'lerin başında başlayan aşkı 2021'de küllerinden yeniden doğmuş, çift 2022'de evlense de iki yıl sonra yollarını yeniden ve bu kez belli ki sonsuza dek ayırmıştı

Ben Affleck’le ayrılıkları süresince çift terapisti, kendi özel terapisti ve bağımlılığı anlamak için bir de yaşam koçu olduğunu söyleyen Jennifer Lopez kararlılığını “Ölsem de beni kötü duruma düşüren bu korkunç durumdan kurtulmaya kararlıyım” sözleriyle nasıl geçmişe değil geleceğe baktığını anlattı.

ARTIK VARSA YOKSA KENDİSİ

Artık başkalarına değil kendine baktığını ve önemli olanın sadece kendisi olduğunu kavradığını söylüyor ünlü yıldız.

"Şimdi burada çok daha özgüvenli, öz farkındalığımla oturabiliyorum; annem, babam, kendi hayatımda başıma gelenler, nasıl sevmeyi öğrendiğim, nasıl ihmal edildiğimi hissettiğim - bir insan olarak kafamda olan her şey - ve kim olduğumu biliyorum ve o kişiyi gerçekten takdir ediyorum. Kendim olarak kendimi gerçekten rahat ve iyi hissediyorum, tüm iyi yanlarım ve tüm karmaşık yönlerimle."