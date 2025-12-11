Dört evlilik eskitti, mutluluğu son sevgilisinde buldu… ‘Aşk 70’inden sonra da çok tutkulu!’

Haberin Devamı

Sinema ve televizyon dünyasının en güzel kadınlarından biri olarak anıldığı oyunculuk kariyeri artık bitmiş olsa da göz önünden çekilmeyen, çalışmaktan yüksünmeyen bir isim Jane Seymour.

YAŞINI DUYAN İNANAMIYOR

Biraz doğuştan getirdiği genlerinin şansı, biraz da kendine iyi bakıp hayattan kopmayarak koruduğu güzelliğiyle herkesi şaşırtmaya devam eden yıldız oyuncu bir yandan da aşk hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Daha önce dört kez evlenip boşanan, yetişkin çocukları olan Jane Seymour iki yıldan fazladır hem doktor olan hem de müzisyenlik yapan John Zambetti ile büyük bir aşk yaşıyor.

BU AŞKLA ADETA YENİDEN DOĞDU

Şubat ayında 75’inci yaş gününü kutlayacak olan efsane yıldız "Sabah uyandığımda kendime kaç yaşında olduğumu hatırlatmam gerekiyor çünkü içimde hala belki 40 veya 50 yaşında gibi hissediyorum” demişti.

Bunun sırrı elbette sadece kendine iyi bakması değil. Jane Seymour’u bu kadar mutlu ve enerjik yapan şey yaşadığı aşk ve mutlu ilişki.

2015'te son eşi James Keach'ten boşandıktan sonra bir süre bekar kaldıktan sonra şimdi müzisyen John Zambetti ile birlikte olan Seymour, 70'li yaşlarında biri yerine 40'lı yaşlarında biri gibi hissettiğini ısrarla belirtiyor.

KİM DEMİŞ 70’DEN SONRA TUTKU KALMAZ DİYE!

Bunun yanında sevgilisiyle gayet tutkulu bir ilişkileri olduğunu söyleyen ünlü oyuncu “Gelecek yıl 75 yaşına giriyorum ve hâlâ çok tutkuluyum. Sevgilim de öyle. Bir bakıma, 70 yaşından sonra da hayat olduğunun neredeyse sembolü oldum...” diyor.

Annesi 50 yaşındayken ona baktığında orta yaşlı olduğunu düşünen Jane Seymour şimdi kendisi 75 yaşına yaklaşmış olsa da kendini bırakın yaşlı, orta yaşlı bile hissetmediğini söylüyor.

MUTLULUK SIRRI BELLİ: HER ŞEYİ BUGÜNLÜK YAŞIYOR

“Hayatı seviyorum. Buna deneyimsel yaşam diyorum. Her şey şimdi. Yarın ne olacağını bilmiyorum. Bu yüzden zamanımı sadece tutku duyduğum, gerçekten keyif aldığım şeylerle geçirmek istiyorum.” diyen Jane Seymour çalışmak durumda kaldığında bile bunu mutlaka eğlenceli hale getirdiğini söylüyor.

Son eşinden ayrıldıktan sonra kendini “çok bekar” hissettiğini söyleyen Jane Seymour, John Zambetti ile tanıştığında da aşk aramadığını itiraf ediyor.





“ERKEKLERLE İŞİM BİTTİ” DEMİŞTİ… TANIŞMALARINA OĞULLARI VESİLE OLDU

Hatta kendisini dışarı çıkarmak isteyen kız arkadaşlarına “Bakın, 73 yaşındayım, dışarı çıkacağımı ya da bir şey yapacağımı sanmıyorum. Erkeklerle işim bitti, olmayacak” dediğini de itiraf ediyor.

Jane Seymour ve John Zambetti arkadaş olduklarını ikisinin de bilmediği oğulları Shwayze ve Sean tarafından tanıştırılmıştı… Yani bu mutlu aşıkların oğulları bilmeden anne ve babalarının bir araya gelip hayatlarının sonbaharında birlikte olmasına bilmeden vesile oldular.





“O, DÜNYANIN EN HARİKA, EN SEVGİ DOLU ADAMI”

Ünlü oyuncu sevgilisini “O en harika, sevgi dolu, olağanüstü adam. Acil servis doktoru, çok becerikli. Ve son 60 yıldır Walter Egan ile birlikte The Malibooz adında bir rock grubu var” diye anlatıyor.

John Zambetti de daha önce verdiği bir röportajda “Çocuklarımız bizi bir araya getirdi, bu yüzden çocukların kiminle birlikte olduğumuzu onaylamaması konusunda kesinlikle endişelenmemize gerek yok. Onunla birlikte olduğum için çok şanslıyım” demişti.

