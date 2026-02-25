DÃ¶rt evliliÄŸi tarihe gÃ¶mÃ¼ldÃ¼ ama hala Ã§ok romantik Dantelli elbiseyle bit pazarÄ±nda

Haberin DevamÄ±

YarÄ±m asrÄ± geride bÄ±rakan Ã¶mrÃ¼nde ne bÃ¼yÃ¼k aÅŸklar yaÅŸadÄ±, ardÄ± ardÄ±na evlilikler yaptÄ±. Hepsinden de kalbi kÄ±rÄ±k bir ÅŸekilde ayrÄ±ldÄ±.

Elinde kalan en deÄŸerli ayrÄ±ntÄ± iki Ã§ocuÄŸu ve gÃ¼zel hatÄ±ralar oldu.

Ama buna raÄŸmen gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re iÃ§indeki o "romantik genÃ§ ruh" onu hiÃ§ terk etmedi.

Bunu biz sÃ¶ylemiyoruz. ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutlamak iÃ§in Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸte giydiÄŸi elbiseyi gÃ¶renlerin yaptÄ±ÄŸÄ± yorum.

Ä°KÄ°ZLERÄ°NÄ°N ÅžEREFÄ°NE GÄ°YÄ°NÄ°P KUÅžANDI

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼nlÃ¼ de Jennifer Lopez'in ta kendisi.

56 yaÅŸÄ±ndaki Lopez, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Marc Anthony ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ikizleri Max ve Emme'nin yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutladÄ±.

Bu kutlama aile iÃ§in Ã§ok Ã¶nemliydi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ikizler 18 yaÅŸÄ±na girdi. Bir baÅŸka deyiÅŸle artÄ±k yetiÅŸkin oldular.

Lopez de Ã§ocuklarÄ±nÄ±n bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼nÃ¼ bir dizi etkinlikle kutladÄ±. Bunlar arasÄ±nda BatÄ± Hollywood'daki Ã¼nlÃ¼ bit pazarÄ±na gittiler.

HayatÄ±nÄ±n her anÄ±nda ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±na Ã¶nem veren Jennifer Lopez yine bu kuralÄ± bozmadÄ±.





HER ZAMAN ÅžIK OLMA KURALINI BOZMADI

Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n yeni yaÅŸÄ± ÅŸerefine menajeri Benny'nin de eÅŸlik ettiÄŸi Ã¶ÄŸle yemeÄŸi ve bit pazarÄ± gezisi iÃ§in aÃ§Ä±k pembe bir askÄ±lÄ± elbise tercih etti.

Ãœzerine de kÄ±rÄ±k beyaz bir mont giydi.

Lopez'in o gÃ¼n Ã¶ÄŸle yemeÄŸi iÃ§in seÃ§tiÄŸi ayakkabÄ±lar gÃ¶renlerin gÃ¶zlerini alamadÄ±ÄŸÄ± tÃ¼rdendi. Ama restorandan Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra ayakkabÄ±larÄ±nÄ± daha rahat yÃ¼rÃ¼mek iÃ§in kahverengi Ã§izmelerle deÄŸiÅŸtirdi.

Jennifer Lopez'in hala iÃ§indeki romantizmi Ã¶ldÃ¼rmediÄŸi yorumunun nedeni ise Ã¼zerindeki pembe elbise oldu.





DANTELLÄ° ELBÄ°SESÄ° OLAY OLDU

BazÄ±larÄ±nÄ±n geceliÄŸe benzettiÄŸi bu elbisenin gÃ¶ÄŸÃ¼s, bel ve etek kÄ±sÄ±mlarÄ±ndaki dantel detaylar da dikkat Ã§ekti.

Zaten elbisenin hem rengi hem de sÃ¼slemeleri de baÅŸÄ±ndan dÃ¶rt evlilik geÃ§en Lopez'in buna raÄŸmen romantizmini kaybettiÄŸi yorumlarÄ±na yol aÃ§tÄ±.

Lopez, Marc Anthony ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ikizleri Max ve Emme'nin doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ sosyal medya hesabÄ±ndan da kutladÄ±.

OnlarÄ±n hayatlarÄ±ndan kesitler sunan ve nasÄ±l bÃ¼yÃ¼dÃ¼klerini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren bir video paylaÅŸan Lopez "Gecenin bir yarÄ±sÄ±, New York'un yÄ±llardÄ±r gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ en bÃ¼yÃ¼k, en gÃ¼zel kar fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n ortasÄ±nda doÄŸdunuz. Sizi doÄŸurmadan Ã¶nceki son birkaÃ§ dakika ikinizi de karnÄ±mda tuttuÄŸumu ve o gece her ÅŸeyin parÄ±ltÄ±lÄ± ve beyazlara bÃ¼rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ yerde arabaya bindiÄŸimi ve camdan dÄ±ÅŸarÄ± baktÄ±ÄŸÄ±mÄ± hatÄ±rlÄ±yorum" diye baÅŸladÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±na.Â

Sonra da ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Sanki TanrÄ± saf bÃ¼yÃ¼ dolu bir dÃ¼nyaya girmeni saÄŸlÄ±yor gibiydi!! Kalbimde, hayatÄ±nÄ±n her zaman bÃ¶yle olacaÄŸÄ±nÄ± biliyordum" diye seslendi. Ä°kisinin de yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutladÄ±.

Lopez, ikizlerinin ÅŸerefine Ã¶ÄŸle yemeÄŸine gittiÄŸinde ayaÄŸÄ±nda Ã§ok ÅŸÄ±k ve pahalÄ± yÃ¼ksek Ã¶lÃ§eli ayakkabÄ±larÄ± vardÄ±. Sonra bit pazarÄ±na girerken hem kÃ¼rklÃ¼ montunu Ã§Ä±kardÄ± hem de ayaÄŸÄ±na daha rahat bir Ã§ift Ã§izme giydi.





DÃ–RT KEZ EVLENÄ°P BOÅžANDI

Jennifer Lopez genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndan baÅŸlayarak ÅŸu ana kadar dÃ¶rt kez evlendi. Ä°lk evliliÄŸini 1997 ile 98 arasÄ±nda Ojani Noa ile yaptÄ±. ArdÄ±ndan 2001 ile 2003 arasÄ±nda Cris Judd 2004 ile 2014 arasÄ±nda Marc Anthony ile evlendi.

Son evliliÄŸini ise 2000'lerin baÅŸÄ±nda niÅŸanlanÄ±p ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ben Affleck ile yaptÄ±. 2022'de baÅŸlayan bu evlilik geÃ§en yÄ±l tarihe karÄ±ÅŸtÄ±.

