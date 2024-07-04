Dört dörtlük Yasemin

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Önceki gün düzenlenen tekne gezisinde soruları yanıtlayan komedyen, “Harbiye’deki dördüncü gösterim olacak. Dört dörtlük hissediyorum, çünkü dört sezondur kapalı gişe oynuyorum. 23 Temmuz’daki gösterimde de seyirciyi yine büyük sürprizler bekliyor” dedi.

Sakallıoğlu bir de itirafta bulundu:

“Sosyal anksiyetem var. Kalabalığa girdiğimde çok heyecanlanırım, hemen terlerim. Ama kalabalığın karşısında bir şey anlatmakla, o kalabalığın içine girip sohbet etmek benim için aynı şey değil. Sahnede çok sıcak bir ortam var, seyircim de çok samimi ve beni içlerine kabul ediyorlar. Bilmediğim bir ortamda kalabalığa girdiğimde çok ciddi anksiyete yaşıyorum.”