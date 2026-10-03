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Önce 'Seni seviyorum' dedi, sonra aniden terk etti: Milyarderin aşkı bu kadarmış!

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#Elon Musk#Shivon Zilis#2026'Da Ayrılan Ünlü Çiftler
Önce Seni seviyorum dedi, sonra aniden terk etti: Milyarderin aşkı bu kadarmış
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 11:37

Ünlü milyarder Elon Musk, dört çocuğunun annesi Shivon Zilis'i 'bir kalemde' terk etti... Musk'ın dört çocuğunun annesi olan 40 yaşındaki Zilis, Elon Musk'ın kendisine "Seni seviyorum" dedikten bir hafta sonra aniden ilişkiyi bitirdiğini belirtti.

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Musk'ın sahibi olduğu Neuralink'in yöneticilerinden olan Shivon Zilis ayrılığı 2 Ekim'de yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Zilis paylaşımına "Bir hafta içinde hiç uyarılmadan aşktan ayrılığa geçmek zor. Ama hayat bazen böyle" satırlarıyla başladı.

Önce Seni seviyorum dedi, sonra aniden terk etti: Milyarderin aşkı bu kadarmış
Yine de Musk'a "derinden anlaşılmanın, desteklenmenin, dengeli ve şefkatli bir şekilde huzur içinde sevilmenin nasıl bir şey olduğunu" gösterebildiği için minnettar olduğunu da saklamadı.

İçinde ne fırtınalar koptuğu bilinmez ama Shivon Zilis, kendisini terk eden Musk'ın "Bu dünyanın ona sunabileceği en derin ve en istikrarlı sevgiyi" yaşaması dileğinde bulundu.

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Elon Musk'ın, çalkantılı bir psikolojisi olduğunu ve ruhunun da çoğu zaman ıstırap çektiğini belirten Zilis iş insanına verdiği sevgi nedeniyle kendisinin huzur dolu olduğunu belirtip "Umarım onun için de kalıcı ve olumlu bir etkisi olur" diye yazdı.

Zilis, "Güven, huzur ve sevgi sağlayan, hayatını dengeleyen o yer olmayı çok sevdim. Morali bozuk olduğunda yüzünü yeniden güldürmek beni mutlu ediyordu. Onu çok özleyeceğim” diye ekledi.

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Dört çocuk annesi Zilis, bu ayrılık nedeniyle derin bir kayıp duygusu yaşadığını saklamadı.

Paylaşımında belirttiğine göre Shivon Zilis, dört çocuklarına iyi birer ebeveyn olabilmeleri için dualarını eksik etmiyor.

Belli ki ayrılıktan çok etkilenen genç kadın "Canım yanıyor ama E’yi hâlâ çok önemsiyorum ve onun mutluluğunu her zaman destekleyeceğim. Yolun açık olsun Elon. Dünya sana sahip olduğu için şanslı" diye yazdı.

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Zilis açıklamasının yanı sıra, Musk ile bir hafta önce yaptığı mesajlaşmanın ekran görüntüsünü de paylaştı.

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Mesajlara göre Shivon, Elon'a "Seni kahvaltıda görmek gerçekten çok güzeldi. Seni çok seviyorum" diye yazdı. Musk ise "Ben de seni seviyorum" yanıtını verdi.

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Ardından, 24 Eylül’de Başkan Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile katıldığı akşam yemeğine eşlerin de davetli olduğunu bilmediğini, bunu bilseydi Zilis’i de yanında götüreceğini söyledi.

Zilis de buna, "Ah, bunu söylemen benim için çok anlamlı. Teşekkür ederim" karşılığını verdi.

Ama görüldüğü gibi Musk, bunları yazıp "seni seviyorum" dedikten bir hafta sonra sevgilisini terk etti.

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