Önce 'Seni seviyorum' dedi, sonra aniden terk etti: Milyarderin aşkı bu kadarmış!

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Musk'ın sahibi olduğu Neuralink'in yöneticilerinden olan Shivon Zilis ayrılığı 2 Ekim'de yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
Zilis paylaşımına "Bir hafta içinde hiç uyarılmadan aşktan ayrılığa geçmek zor. Ama hayat bazen böyle" satırlarıyla başladı.
İçinde ne fırtınalar koptuğu bilinmez ama Shivon Zilis, kendisini terk eden Musk'ın "Bu dünyanın ona sunabileceği en derin ve en istikrarlı sevgiyi" yaşaması dileğinde bulundu.
Zilis, "Güven, huzur ve sevgi sağlayan, hayatını dengeleyen o yer olmayı çok sevdim. Morali bozuk olduğunda yüzünü yeniden güldürmek beni mutlu ediyordu. Onu çok özleyeceğim” diye ekledi.
Paylaşımında belirttiğine göre Shivon Zilis, dört çocuklarına iyi birer ebeveyn olabilmeleri için dualarını eksik etmiyor.
Belli ki ayrılıktan çok etkilenen genç kadın "Canım yanıyor ama E’yi hâlâ çok önemsiyorum ve onun mutluluğunu her zaman destekleyeceğim. Yolun açık olsun Elon. Dünya sana sahip olduğu için şanslı" diye yazdı.
Mesajlara göre Shivon, Elon'a "Seni kahvaltıda görmek gerçekten çok güzeldi. Seni çok seviyorum" diye yazdı. Musk ise "Ben de seni seviyorum" yanıtını verdi.
Zilis de buna, "Ah, bunu söylemen benim için çok anlamlı. Teşekkür ederim" karşılığını verdi.
Ama görüldüğü gibi Musk, bunları yazıp "seni seviyorum" dedikten bir hafta sonra sevgilisini terk etti.