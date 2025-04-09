Dördüncüyü doğurdu, ihaneti bile unuttu... Bebek kokusunu çok özlemiş

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Elbette bundan sonrası insanın kendisine kalmış bir durum. Ne yapacağına, bunca sarsıntının ardından hayatına nasıl devam edeceğine kendisi karar verir.

Kimi için zor olur, kimi için kolay. Bazen de hayat ona bunca zorluğun ardından güzel bir sürpriz hazırlar.

HAMİLEYKEN İHANETE UĞRAMIŞTI

Tıpkı güzel oyuncu Megan Fox'un başına gelenler gibi...

Eski kocası Brian Austin Green ile evliliğinden üç tane erkek çocuk sahibi olan 38 yaşındaki Fox, bundan iki hafta önce de dördüncü bebeğini yani kızını dünyaya getirdi.

Ama bu kez doğum öncesi onun için epey zorlu geçti. Çünkü bebeğinin babası Machine Gun Kelly, onu karnı burnunda hamileyken aldattı.

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Hayatının bu önemli döneminde bu kadarını kaldıramayan ve bebeğini sakin kafayla doğurmak isteyen Fox da çareyi ondan ayrılmakta bulmuştu.

Sonunda kendisini aldatan nişanlısı ile tek ortak çocuklarını dünyaya getirdi Megan Fox.

Görünüşe göre bu bebeğinin dünyaya gelişi onun, uğradığı ihaneti unutması için de bir fırsata dönüştü.

KIZINI DOĞURDUKTAN SONRA YENİLENDİ, TAZELENDİ

Yakınlarına bakılırsa Megan Fox, kızını dünyaya getirdikten sonra kendini yenilenmiş ve tazelenmiş hissediyor.

Hatta ileri sürülenlere göre Fox, kızının babası Machine Gun Kelly ile ilişkisini bile yeniden gözden geçiriyor.

US Weekly'ye konuşan bir kaynak, güzel oyuncunun anneliği yeniden hayatının merkezine koyduğunu söyleyerek "Çocuklarının ufacık olduğu dönemi çok seviyordu. Onlar büyüdüğü için o dönemi özlüyordu" dedi.

Böylece yeni doğan kızı sayesinde yeniden bir küçük bebeğin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Sözün kısası Fox, üç çocuğunu da belli bir yaşa kadar büyütmüş durumda. Uzun sözün kısası üç erkeğin üstüne doğan kızıyla annelik sevincini yeniden iliklerine kadar hissediyor. Megan Fox'a yakın kaynaklar, güzel oyuncuyu yıllardır ilk kez bu kadar mutlu gördüklerini söylemeden geçmedi. Machine Gun Kelly'nin de eski sevgilisi Emma Cannon'dan Casi adında 15 yaşında bir kızı olduğunu hatırlatalım.





'İHTİYACI OLAN ŞEY BU BEBEKTİ"

bebeğin doğumundan sonra Megan Fox ile 35 yaşındaki Machine Gun Kelly'nin ilişki dinamiklerinde de değişim oldu bu kaynaklara göre.

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Söz konusu kaynaklar bu konuda "Megan, Machine Gun Kelly'nin enerjisinin hatta gözlerindeki bakışların bile değiştiğini fark etti. Ona göre Machine Gun Kelly'nin ihtiyacı olan şey bu bebekti.

Sözün burasında Megan Fox ile gerçek adı Colson Baker olan Machine Gun Kelly'nin henüz ilişkileri hakkında konuşup bir karara varmamış olduğunu da not düşelim.

AYNI EVDE KALMASINA BİLE İZİN VERDİ

Sadece bebeklerinin dünyaya gelişinin keyfini çıkarıyorlar.

Bebeğin dünyaya gelmesinden sonra Megan Fox, Machine Gun Kelly'nin kendisiyle ve kızıyla birlikte aynı evde kalmasına da izin verdi.

Minik bebeğin doğumunu Machine Gun Kelly, 27 Mart'ta sosyal medya sayfasından duyurdu. Kızının elini tutan bir fotoğraf paylaşan müzisyen bebeğin adının Celestial Seed olduğunu da duyurdu.

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Megan Fox ve Machine Gun Kelly, 2020 yılından bu yana bir dargın bir barışık ilişki sürdürüyordu. Nişanlanan ikili, geçen yıl Machine Gun Kelly'nin ihaneti nedeniyle bitmişti. Ama belki de kızları onları başka koşullarda yeniden bir araya getirecek. Bu konuda neler olacağını ise zaman gösterecek.





Megan Fox, ilk evliliğini 2010 ile 2021 arasında Brian Austin Green ile yaptı. Çiftin bu evlilikten üç tane oğlu dünyaya geldi.