Dördüncü evre kanser hastasıydı… Ünlü oyuncu bir mucizeyi yaşıyor… Hastalığı yendi!

2022’de cilt kanserinin en ölümcül türü olan melanomaya yakalanan ünlü ekran yüzü kanseri yenmek için sayısız ameliyat geçirmiş, bunların izini vücudunda taşıyarak hayatına devam etmişti.

Sosyal medyadan hayranlarıyla yaşadığı süreci paylaşan, vücudundaki yaraları çekinmeden gösteren, kendi durumundakilere umut olmak isteyen ünlü oyuncu Teddi Mellencamp en sonunda kanseri yendiğini düşünerek rahat bir nefes almıştı. 2022'den beri kanserle savaşan ünlü oyuncudan en sonunda iyi haber geldi

CİLT KANSERİNDEN KURTULMAK İÇİN 16 AMELİYAT GEÇİRDİ

Mellencamp, cilt kanserini yenebilmek için 16 ameliyat geçirdikten ve sağlığına kavuştuktan sonra bu yılın şubat ayında doktorlar beyninde golf topu büyüklüğünde dört tümör buldu.

Acil şekilde ameliyata alınan Teddi Mellencamp aslında kanserden kurtulamamış, cilt kanseri vücuduna yayılmıştı ve beynindeki bu tehlikeli tümörler oluşmuştu.

Cilt kanserine yakalanan Teddi Mellencamp defalarca ameliyat oldu ve iyileştiğini sandı... Ancak kanser akciğerlerine ve beynine yayılmıştı

Durumun farkına sürekli baş ağrısı çekerek varan ünlü oyuncuya doktorlar kanserinin artık dördüncü evrede olduğunu ve yaşama şansının da yüzde 50 olduğunu söylediler.

TAM KURTULDUM DERKEN BEYNİNDE TÜMÖRLER BULUNDU

Şubat ayından beri ameliyat olan, daha sonra da kemoterapi tedavisi gören ünlü oyuncudan döktüğü onca gözyaşının ardından en sonunda güzel haber geldi.

Doktorların bir yıl ömür biçtiği ünlü oyuncu bir mucize sonucu hastalığından kurtuldu

44 yaşındaki Real Housewives of Beverly Hills oyuncusu bir yandan bağışıklık sistemini sağlam tutmak için immünoterapi alırken yaptırdığı son taramada vücudunda şu anda tespit edilebilir bir kanser olmadığını öğrendi.

"Bana söylediklerinde çok şaşırdım. Sanki uyuşmuştum." diyen Teddi Mellencamp’e doktorlar yüzde 50 yaşama şansı verdikten sadece üç hafta sonra beyninde ve akciğerlerinde beş tümör daha keşfedilmişti. Teddi Mellencamp kanserin dördüncü evreye ilerlediğini öğrendiğinde çok gözyaşı dökmüş, üç çocuğunu geride bırakıp gitmekten çok korktuğunu söylemişti

HAYATTA KALMA ŞANSIN YARI YARIYA DEDİLER... BİR MUCİZEYİ YAŞADI

Normal koşullarda bir yıldan az ömrü kaldığı söylenen ünlü oyuncu tedaviye rağmen tümörlerin artmasıyla yıkılmış, geride bırakacağı üç küçük çocuğunu bu duruma nasıl alıştıracağını düşünerek gözyaşı döküyordu.

Mellencamp "Çoğu zaman, doktorlar mevcut tümörleri tedavi ederken bile daha fazla tümör ortaya çıkıyor” demiş ve ne yazık ki iyileşme oranı çok düşük sözleriyle onu sevenleri üzmüştü. Teddi Mellencamp beynindeki tümörlerin en ölümcül olanlarının alınması için acil ameliyat edilmişti... Ünlü oyuncu bu izleri ömrü boyunca taşıyacak

RAHAT BİR NEFES ALMASINA DAHA BİRKAÇ YIL VAR

Ünlü oyuncunun tedavileri bir mucize eseri sonuç verdi ve yapılan en son tarama testlerinde artık vücudunda kanserli hücre kalmadığı anlaşıldı. Bu güzel haberi alan Teddi Mellencamp çok sevinçli ancak hâlâ tedbirli…

Üç çocuk annesi oyuncu "Hâlâ kendimi hasta hissettiğim günler olacak çünkü hâlâ immünoterapi görüyorum, bu yüzden hâlâ mücadele ediyorum, çünkü mücadele etmek zorundasınız" diyor.

Ünlü oyuncu bu süreç başlamadan önce kocası Edwin Arroyave'den ayrılmıştı ancak o yine de hasta eşinin başından ayrılmayarak büyük bir vefa örneği gösterdi

Teddi Mellencamp’ın tedavisi bir yıl daha sürecek ve bağışıklık sistemi zayıf. Bu yüzden dikkatli yaşaması gerektiğini söyleyen ünlü oyuncu doktorların kanserden tamamen kurtulduğunu ancak iki-üç yıl içinde kesin olarak söyleyebileceğini hatırlatıyor.