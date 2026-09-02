Dördüncü evliliği sekiz ay sürdü… Milyoner sandığı kocası fakir bir dolandırıcı çıkınca onu mesajla terk etti!

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Bir dönemin ünlü modeli daha sonra tanınmış bir ekran yüzüne dönüşmüş, yer aldığı televizyon programları kadar peş peşe geçirdiği operasyonlarla tanınmaz hale gelerek hem sağlığını hem de cüzdanını riske atmıştı.

Tartışmalı isim şimdilerde ise özel hayatındaki şoke eden gelişmelerle magazin sayfalarına konu oldu…

Katie Price, dördüncü kocası Lee Andrews'un milyoner olmadığını ve hesabında sadece 2,22 sterlin olduğunu öğrendikten sonra ondan mesaj göndererek ayrıldı.

Kendini kripto milyoneri bir iş insanı olarak tanıtan Lee Andrews’la evlenen ve çok mutlu olduğunu iddia eden Katie Price kocası Dubai’de tutuklandıktan sonra zor günler geçirmeye başlamıştı.

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Yeni bir habere göre, Katie Price, kocası Lee Andrews'un milyoner olduğunu iddia etmesine rağmen hesabında sadece 2,22 sterlin olduğunu öğrendikten sonra onunla ilişkisini bitirdi.

48 yaşındaki eski mankenin, sekiz aylık hızlı evliliklerini sonlandırmak için bir boşanma avukatına danıştığı belirtiliyor.

Avukatla resmi süreci yürütecek olan Katie Price’ın, 43 yaşındaki kocası Lee'ye WhatsApp üzerinden gönderdiği son mesajda, "Bana oyun oynadın ve sen söylediğin kişi değilsin. Neden bana yalan söyledin?" yazdığı bildiriliyor.

The Sun'a göre, Lee Andrews, evlenirlerken Katie Price’a kripto banka hesabında 37 milyon sterlini olduğunu söylemişti, ancak görünüşe göre şu an hapiste olan ve dolandırıcı damgası yiyen eşin sadece birkaç kuruşu var.

Şu anda Dubai'de hapiste olan Lee'nin, serbest bırakılması için para cezasını ödemeye çalıştığı ancak bunu başaramadığı düşünülüyor. Daha önce onu hapisten kurtarmak için çırpınan Katie Price’ın ise onu görme planı bile yok.

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Katie Price yakın zaman önce parmağında evlilik yüzüğüyle görüntülenmişti ancak ünlü oyuncuyu tanıyanlar onun kocasının durumu konusunda artık “aklının başına geldiğini” söyledi.

“Elbette birçok şeyin birikimiydi, ancak bardağı taşıran son damla, Lee'nin Katie'ye kripto cüzdanında 50 milyon dolar (37 milyon sterlin) olduğunu söylemesi ve ona paranın bir kısmını vereceğine söz vermesi oldu. Hesabına girmek için ona şifreyi verdi ve pazartesi günü Katie, bir finans uzmanının cüzdana erişmesini sağladı ve şok içinde, cüzdanda sadece 3 dolar yani 2,22 sterlin olduğunu keşfetti.”

Katie Price bu haberin duyulmasından kısa bir süre önce arkadaşlarıyla eğlendiği bir partide görüldü ve parmağında yüzüğü yoktu…

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Katie Price’ın Lee Andrews ile sekiz aylık evliliği, en hafif tabirle çalkantılıydı.

Hızlı bir aşkın ardından tartışmalı iş insanıyla evlendikten sonra, Katie'nin ilişkisi Lee'nin hapis cezaları, kaçırılma, çeşitli yalanları ve eski sevgililerini dolandırma suçlamaları da dahil olmak üzere dramalarla dolu oldu.

Katie, kamuoyu önünde ona destek vermeye devam etse de, son Instagram paylaşımında zor zamanları "atlattığını" belirtmesi, olayların onu yıprattığını gösteriyor.

Geçen hafta Instagram'da, bir modelin gazete okuduğu bir fotoğraf paylaşan Katie, gazetede şu sözlerin yer aldığını belirtti: "Benim tarafımdan anlatılanların artık bir önemi yok. Hayat oldu, acı verdi, iyileştim, ama en önemlisi, masamda kimin oturmayı hak ettiğini ve kimin bir daha asla oturmayacağını öğrendim."

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Ünlü ekran yıldızı ardından, "Zor zamanlarda bana yardım edenleri, beni zor zamanlara sokanları ve beni zor zamanlarda terk edenleri asla unutmayacağım" yazan başka bir alıntının üzerine "Hayatta kaldım" yazdı.

Katie, kimden veya neyden bahsettiğini belirtmese de, sözleri kişisel hayatında her şeyin yolunda olmadığını gösteriyordu...

Geçen ay serbest bırakıldığına dair haberlere rağmen, Lee Andrews’un hâlâ hapiste olduğu düşünülüyor.

Dolandırıcı iş adamının, dolandırıcılık iddialarıyla karşı karşıya kaldıktan sonra Dubai'deki Al Awir hapishanesinde ikinci kez yattıktan sonra temmuz ayında serbest bırakıldığı söyleniyordu.

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Şimdi ise Lee'nin hiç serbest bırakılmadığı ve diğer mahkumların onun "sürekli yalanlarından bıktığını" söyledikleri iddia ediliyor.

The Sun gazetesi, Lee'nin her hafta mahkûm arkadaşlarına tahliye evraklarının "hazırlandığını" söylediğini, ancak her yeni hafta geldiğinde hala hapiste kaldığını iddia ediyor.

Katie daha önce kocasını "başka insanlara zarar verdiği" için hesap vermeye çağıracağına söz vermişti. Oysa yıldız isim tüm bu gerçekler ortaya çıkana kadar kocasından çok memnun görünüyordu…

Temmuz 2026'da katıldığı bir talk şovda eski eşlerine ve sevgililerine taş atarak, Lee Andrews ile olan evliliğini "hayatı boyunca yaşadığı en sağlıklı ilişki" olarak tanımlamıştı.

Katie Price, Lee Andrews'un zenginliğine ve bağımsızlığına çok güvendiğini belirterek, "Onun kendi parası var, benim cebimden geçinmiyor, benden geçinen eski partnerlerim gibi değil" diyerek eşiyle gurur duyduğunu söylemişti.

Hatta o günlerde Lee Andrews'a o kadar aşıktı ki, vücuduna "Owned by Lee" (Lee'ye ait/Lee'nin malı) yazan bir dövme bile yaptırmıştı.

Lee Andrews, ödenmeyen borçları yüzünden Dubai'deki Al Awir hapishanesine ilk girdiğinde, Katie Price evliliklerinin bir "şaka" olmadığını ve kocasına sonuna kadar güvendiğini söyleyerek arkasında durmuştu...