DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ doÄŸumunu yapÄ±p ortadan kaybolmuÅŸtu... GÃ¼l yÃ¼zlÃ¼ gelin sonunda gÃ¶rÃ¼ndÃ¼... BeÅŸinci bebek mi geliyor yoksa

Elbette Kate de sÄ±radan bir ailenin kÄ±zÄ± olarak kalsaydÄ± hayatÄ± bambaÅŸka olacaktÄ±. Ama bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla dÃ¼zenli bir iÅŸe girip Ã§alÄ±ÅŸacak, yine iyi ama Ã§ok gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olmayan bir evlilik yapacaktÄ±. HayatÄ±nÄ± istikrarlÄ± bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼recekti.

Ama dÃ¼nyanÄ±n baÅŸka bir ucundaki masal kahramanÄ± bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla bu konuda onun kadar ÅŸanslÄ± olmayacaktÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ± gibi geleceÄŸin o kadar da belirgin olmadÄ±ÄŸÄ± bir sektÃ¶rde kendine ÅŸans arÄ±yordu.

Belki gÃ¼nÃ¼n birinde Ã¼nlÃ¼ olacaktÄ± ama Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± zirvede kalmasÄ± iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k Ã§aba harcamasÄ± gerekecekti. Oysa karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan ve ona deliler gibi aÅŸÄ±k olan bir yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± prens bÃ¼tÃ¼n hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi.

GÃœNÃœMÃœZÃœN MASAL PRENSESLERÄ°NDEN BÄ°RÄ°

Bu ÅŸanslÄ± kiÅŸi Ä°sveÃ§ kraliyet ailesinin gelini Prenses Sofia. Ailenin tek oÄŸlu Prens Carl Philip ile bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸk yaÅŸadÄ± Sofia...TV ekranlarÄ±ndan tanÄ±nan ve kendine bu alanda kariyer inÅŸa etmeyi planlayan Sofia, hayatÄ±na Carl Philip'in girmesinden sonra bambaÅŸka biri oldu.

Ãœstelik baÅŸta onu istemeyen Kral Car Gustaf ile KraliÃ§e Silvia'ya daha da Ã¶tesinde Ã¼lke halkÄ±na kendini sevdirmeyi baÅŸardÄ±.

Sofia ile Carl Philip, bundan bir sÃ¼re Ã¶nce dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bebeklerini ve tek kÄ±zlarÄ±nÄ± da kucaklarÄ±na aldÄ±. Ines adÄ± verilen kÄ±z bebeÄŸin doÄŸumundan sonra da Sofia doÄŸum iznin Ã§Ä±ktÄ±.

Ã–nceleri yokluÄŸu merak uyandÄ±ran Sofia'nÄ±n izinde olduÄŸu duyulduktan sonra da hayranlarÄ± rahat bir nefes aldÄ±.

PARKTA EÄžLENCELÄ° AÃ‡ILIÅž

Ama belli ki Sofia'nÄ±n doÄŸum izni artÄ±k bitti. Yasal hakkÄ±nÄ±n dolmasÄ±na biraz daha zaman olmasÄ±na raÄŸmen belli ki Prenses, biraz kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmak istedi.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ dÃ¶rt Ã§ocuk annesi Prenses, kocasÄ± Carl Philip ile birlikte iÅŸinin baÅŸÄ±na dÃ¶ndÃ¼.

DoÄŸum sonrasÄ± ilk iÅŸi ise gayet eÄŸlenceliydi. Sofia ve Carl Philip, Stockholm'deki bir parkta bulunan Peter Linde'nin KÃ¼Ã§Ã¼k KÄ±z adlÄ± heykelinin yeniden aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±. Restore edilen heykel yine onu hayranlÄ±kla izleyenlerin beÄŸenisine sunuldu.

O aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta hem Sofia hem de Carl Philip gayet neÅŸeli gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. KarÄ± koca eÄŸlenerek heykelin hemen yanÄ±nda bulunduÄŸu havuzun fÄ±skiyesine tulumbadan su bastÄ±.

BÃ¶ylece Sofia'yÄ± Ã¶zleyenler de gÃ¼zel prenseslerine kavuÅŸmuÅŸ oldu...

GÃœLEREK TULUMBADAN FISKÄ°YELÄ° HAVUZA SU BASTILAR

Sofia o gÃ¼n iÃ§in sonbahar tonlarÄ±nda giyindi. Yavru aÄŸzÄ± renkte bir etek ve ayakkabÄ± giyen Sofia, Ã¼zerine kahverengi kazak ve kahverengi palto giydi.

Prenses Sofia'nÄ±n da tÄ±pkÄ± Kate Middleton gibi tatil dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ saÃ§larÄ±nÄ±n rengini aÃ§tÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼... Ama onunla ilgili baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± da sosyal medyada gÃ¼ndem oldu.

Sofia, sanki eski zayÄ±f halinden uzak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla hamilelik kilolarÄ±nÄ± henÃ¼z tam olarak vermemiÅŸti. Biraz da giyiminin etkisiyle Sofia'nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼, onun yeniden hamile olabileceÄŸi sÃ¶ylentilerine yol aÃ§tÄ±.

BirÃ§ok kiÅŸi "Yoksa beÅŸinci bebek mi geliyor?" diye sordu.

Sofia'nÄ±n bol elbiseleri ve biraz da kilolu hali sosyal medyada beÅŸinci bebek sÃ¶ylentilerine yol aÃ§tÄ±.Â

HAZÄ°RAN AYINDAN SONRA ORTADAN KAYBOLMUÅžTU

Bu eÄŸlenceli aÃ§Ä±lÄ±ÅŸla Sofia da gÃ¶revinin baÅŸÄ±na dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hayranlarÄ±na mÃ¼jdelemiÅŸ oldu... Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bebeÄŸini dÃ¼nyaya getiren Sofia sonradan ortadan kaybolmuÅŸtu.

Hatta ailenin topluca yer aldÄ±ÄŸÄ± parlamento aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na bile katÄ±lmamasÄ± merak konusu oldu.

Sonradan Sofia'nÄ±n doÄŸum iznine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. O yÃ¼zden de 13 Haziran'da kÄ±zÄ±nÄ±n vaftiz tÃ¶reninden sonra dinlenmeye Ã§ekilmiÅŸti.

Ä°sveÃ§'te yasalar gereÄŸi bebek sahibi olan bir Ã§alÄ±ÅŸan annenin 480 gÃ¼n yani 16 ay izin hakkÄ± var. Her bir doÄŸumda da geÃ§erli bu izin.

DOÄžUM Ä°ZNÄ° DAHA TAMAMEN BÄ°TMEDÄ°

Ãœstelik babaya da aynÄ± hak tanÄ±nmÄ±ÅŸ durumda. Ã‡iftler bebeÄŸin doÄŸumunun ilk bir buÃ§uk yÄ±lÄ±nda 60 gÃ¼n birlikte izin de alabiliyor.

Daha da Ã¶tesinde 2024 yÄ±lÄ±nda Ã§Ä±kan bir yasayla yeni doÄŸan bebeÄŸin bÃ¼yÃ¼kbabalarÄ± ve bÃ¼yÃ¼kanneleri de eÄŸer onu bakmakla sorumluysa onlar da 45 gÃ¼n izin yapabiliyor.

Sofia'nÄ±n yasal hakkÄ± olan doÄŸum izni henÃ¼z bitmedi aslÄ±nda. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Prenses, tam kapasite olmasa da zaman zaman kocasÄ±yla birlikte bu tÃ¼r etkinliklerde yerini alacak.