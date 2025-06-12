Dördüncü çocuğa bile ikna oldu ama evlenmeye yanaşmıyor... ‘Gel biz nişanlı kalalım aşkım!’

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Sevgi dolu bir evde, çok mutlu bir çocukluk geçirerek büyüdü.

EVLİLİK KONUSUNDA ÜNLÜ ANNE BABASINA BENZEDİ

Kendisi de üç çocuk doğurdu, onları büyütürken bir yandan da oyunculuk kariyerini sürdürmeye devam etti.

Kate Hudson Goldie Hawn - Kurt Russell çiftinin kızı... Evlilik konusunda da onlara çekmiş gibi görünüyor

Goldie Hawn ve Kurt Russell’ın kızları olan ünlü oyuncu Kate Hudson bir kez evlenip boşandı, sonra bir daha nikah masasına oturmaya yanaşmadı.

Üstelik şu anda 4 yıllık nişanlı olmasına rağmen…

Kate Hudson'ın ilk eşi Chris Robinson’dan Ryder, eski nişanlısı Matt Bellamy'den de Bingham adında bir oğlu var

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NİŞANLIYA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Üç farklı aşkından üç çocuk doğurup büyüten Kate Hudson en küçük kızının babası ve nişanlısı, ünlü müzisyen Danny Fujikawa'nın doğum gününü kutladı.

Ona sarıldığı bir aşk pozunu paylaşan Kate Hudson 39’uncu yaşını kutlayan nişanlısına “Bu insanı gerçekten çok seviyorum. Benim ikizler burcu kasırgam, otuzlu yaşlarının son yılı, gelecek en iyi on yıl için mükemmel bir sıçrama tahtası olsun! Seni çok seviyorum” diyerek seslendi.

Kate Hudson küçük kızı Rani'nin babası, nişanlısı Danny Fujikawa'nın doğum gününü tatlı bir aşk mesajıyla kutladı

ONU İLK OĞLUNA HAMİLEYKEN TANIMIŞTI... ÖNCE ARKADAŞ SONRA AŞIK OLDULAR

Hudson ve Fujikawa on yıldan fazla bir süre önce tanıştı. Kate Hudson o zamanlar 23 yaşındaydı ve ilk çocuğu Ryder’a hamileydi.

İkili, Hudson'ın en yakın arkadaşları tarafından tanıştırıldı. Bu arkadaşlar aynı zamanda Fujikawa'nın üvey kız kardeşleriydi.

Bu arkadaşlık ilerleyen yıllarda büyük bir aşka dönüşecekti…

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Ünlü oyuncu o anları “Bir yıl önce bugün Danny beni yürüyüşe çıkardı ve aile dostumuzla yaptığımız sıradan bir yürüyüşün, beklenmedik bir şekilde ilk randevuya dönüştüğünü fark ettim,” diye anlatmıştı.

ÜÇ FARKLI ERKEKTEN ÜÇ ÇOCUK

Hudson'ın eski eşi Chris Robinson’dan doğan en büyük oğlu Ryder 21 yaşında.

46 yaşındaki Hudson bir çocuk daha yapmaya gönüllü olduğunu söylüyor... Ancak 3 yıldır nişanlı olmalarına rağmen Danny Fujikawa ile evlenmeye yanaşmıyor

Bir başka ünlü müzisyen Matt Bellamy’den de Bingham adında 13 yaşında bir oğlu olan Kate Hudson’ın nişanlısı Danny Fujikawa’dan da 6 yaşında Rani adında bir kızı var.

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46 yaşındaki Kate Hudson özgürlüğüne çok düşkün olduğunu ve nişanlısını çok sevse de evlilik konusunda bir türlü karar veremediğini itiraf etmişti.

"ÇOCUK İŞİ BİTTİ Mİ BİLMİYORUM"

Ancak bu kararsızlık çocuk konusunda geçerli değil. Hudson, 2020 yılında The Ellen DeGeneres Show'a konuk olduğunda, Rani'ye bir kardeş vermek istediğini söyleyerek ailesini genişletme niyetini ima etmişti.

Ünlü oyuncu aynı şeyi 2022’de de tekrarlamış ve “Bitti mi bilmiyorum. Şu anda Rani, 'Başka bir bebek istiyorum' diyeceğiniz yaşta. Garip de olsa hâlâ ona bir kardeş istiyorum” demişti.