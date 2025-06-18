Hamileyken ihanet acısını yaşamıştı... Kızının gerçek adı üç ay sonra ortaya çıktı

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Önce Brian Austin Green ile bir evlilik yaptı. Bu evlilikten üç tane erkek çocuk sahibi oldu.

Bu evliliğin bitişi de olaylı oldu zaten...

BOŞANIRKEN HAMİLE OLDUĞUNU ANLADI

Önce çift bir ayrılık açıklaması yaptı. Fakat sonra Megan Fox, katıldığı bir etkinlikte karnı burnunda ortaya çıktı.

Herkes sevgili edindiğini düşünürken aslında bu çocuğun babasının ayrılma kararı verdiği kocası olduğu anlaşıldı.

Evliliklerine bir şans daha verdiler ama yine olmadı.

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Fox, sonrasında Machine Gun Kelly ile aşk yaşamaya başladı ve onunla nişanlandı. Tam da ilk bebeklerini beklerken aldatıldığını öğrendi ve iki nişanlının arası soğudu.

Yine de bebek dünyaya geldikten sonra onun hatırına Megan Fox, biraz daha yumuşadı.

Eski çiftin ilk bebeği de geçtiğimiz mart ayında dünyaya geldi. İşte o sırada da bir tuhaf durum yaşandı.

Çünkü Machine Gun Kelly'nin sosyal medya paylaşımına göre minik bebeği Celestial Seed adı verilmişti.

Bu durum çiftin hayranlarının kafasını gerçekten de karıştırdı.

BEBEĞİN ADINI ÜÇ AY SONRA AÇIKLADI

İşte şimdi Machine Gun Kelly bu konuya bir açıklık getirdi ve kızının adını bu kez doğru olarak açıkladı.

Eski ilişkisinden de bir kızı olan Machine Gun Kelly'nin yeni paylaşımına göre bebeğin adı Saga Blade Fox Baker..

Bu arada Baker soyasının MAchine Gun Kely'nin gerçek adı olan Colson Baker'dan geldiğini not düşelim.

Özetle üç aydır kızlarının ismi nedeniyle dikkatleri üzerlerine çeken Megan Fox ile Machine Gun Kelly hakkındaki bu gizem de çözülmüş oldu.

Şimdi geride tek bir gizem kaldı... Dünyaya gelen minik kızlarının çiftin yeniden bir araya gelmesini sağlayıp sağlamayacağı.

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Machine Gun Kelly, nişanlısı Megan Fox'tan bir kızı olduğunu bu görüntüyle duyurmuştu.

Megan Fox, Machine Gun Kelly ile bir bebek beklediklerini bu paylaşımıyla duyurmuştu. Zaten bundan kısa bir süre sonra da nişanlısının telefonunda başka kadınlardan gelen mesajları buldu.

Bu arada kısaca hatırlarsak, Megan Fox karnı burnunda aldatıldığında en büyük desteği yine eski kocasından gördü.

2010 ile 2021 arasında evli kalan eski çift, bir yandan üç erkek evlatlarının hatırına diğer yandan da dost olarak kaldıkları için sık sık görüşüyorlar.

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Hatta Brian Austin Green'in şu an nişanlı olduğu Sharna Burgess, geçen hafta Megan Fox'un yeni doğan kızıyla tanıştıklarını bile açıkladı.

Brian Austin Green ile ilişkisinden bir çocuğu olan 39 yaşındaki Burgess, People dergisine verdiği demeçte yeni doğan kız bebeği görmeye gittiklerini ve ona görür görmez aşık olduklarını söyledi.

YENİ NİŞANLISIYLA ESKİ KARISININ BEBEĞİNİ GÖRMEYE GİTTİLER

Burgess yeni doğan bebek hakkında "Kesinlikle çok tatlı ve daha şimdiden gerçekten güzel" diye konuştu.

Sharna Burgess "Biz gerçekten büyük bir aileyiz" diye sürdürdü sözlerini. Zaten çocukluğundan beri hep böyle büyük bir aileye sahip olmak istediğini de ekleri.

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Artık 40 yaşına geldiği için doğurganlığının azaldığını anlatan Burgess "Ama yine de kainat bana çocuklarla dolu büyük bir aile verdi" diye konuştu.