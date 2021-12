Don't Look Up ne demek? Don't Look Up filminin konusu ne? Don't Look Up filminin oyuncuları ve konusu

Haberin Devamı

Don't Look Up, Adam McKay tarafından yazılan, üretilen ve yönetilen 2021 Amerikan hiciv bilimkurgu filmidir. Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence, Dünya'yı yok edecek yaklaşan bir kuyruklu yıldız hakkında bir medya turu aracılığıyla insanlığı uyarmaya çalışan iki düşük seviyeli gökbilimciyi canlandırıyor.

Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Cate Blanchett ve Meryl Streep, oyuncu kadrosunu tamamlıyor. Grande ve Mescudi, filmin müziklerinin bir parçası olarak "Just Look Up" şarkısında da işbirliği yaptı.

DONT LOOK UP NE DEMEK?

"Dont Look Up" Türkçe'ye çevrildiğinde başını kaldırma, yukarı bakma anlamlarına geliyor.