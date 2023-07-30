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Dönence’nin setinden eğlenceli kareler…

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#Kanal D#Dönence#Sümeyye Aydoğan
Dönence’nin setinden eğlenceli kareler…
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 11:43

Kanal D’nin, D Media imzalı, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin oturduğu çok izlenen dizisi Dönence her salı akşamı yeni bölümleri ile ekrana geliyor.

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Çekimlerinin İzmir Foça’da devam ettiği, başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’nin çekimleri eğlenceli anlara sahne oluyor. Oyuncuların keyifli anlarının objektife yansıdığı fotoğraflar sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

Dönence’nin setinden eğlenceli kareler…

Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi,Doğa Karakaş, Nazlı Çetin, Berfin Ant, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Dönence, yeni bölümleri ile her Salı Kanal D’de…

Dönence’nin setinden eğlenceli kareler…

Dönence’nin setinden eğlenceli kareler…

 

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#Kanal D#Dönence#Sümeyye Aydoğan

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