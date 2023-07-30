Dönence’nin setinden eğlenceli kareler…

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Çekimlerinin İzmir Foça’da devam ettiği, başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’nin çekimleri eğlenceli anlara sahne oluyor. Oyuncuların keyifli anlarının objektife yansıdığı fotoğraflar sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi,Doğa Karakaş, Nazlı Çetin, Berfin Ant, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Dönence, yeni bölümleri ile her Salı Kanal D’de…