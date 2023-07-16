Dönence’nin setinden eğlenceli anlar…

Yaz ekranının gözdesi olan dizinin seti eğlenceli anlara sahne oluyor. Çekimlerin keyifli geçtiği dizinin setinden kamera arkası görüntüler objektiflere yansıdı. Oyuncuların kamera arkası fotoğrafları hayranları tarafından büyük ilgi gördü.
Başrollerinde Sümeyye Aydoğan
ve Caner Topçu
’nun yer aldığı Dönence
’de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğa Karakaş, Nazlı Çetin, Berfin Ant, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya gibi başarılı isimler yer alıyor.
Dönence sürprizlerle dolu yeni bölümü ile 18 Temmuz Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…