Dönence’nin setinden eğlenceli anlar…

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Yaz ekranının gözdesi olan dizinin seti eğlenceli anlara sahne oluyor. Çekimlerin keyifli geçtiği dizinin setinden kamera arkası görüntüler objektiflere yansıdı. Oyuncuların kamera arkası fotoğrafları hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

