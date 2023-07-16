×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Dönence’nin setinden eğlenceli anlar…

Güncelleme Tarihi:

#Dönence#Sümeyye Aydoğan#Caner Topçu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 11:43

Kanal D’nin, yapımcılığını D Media, yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği, yayınlanan ilk iki bölümü ile izleyiciden tam not alan dizisi Dönence, üçüncü bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Yaz ekranının gözdesi olan dizinin seti eğlenceli anlara sahne oluyor. Çekimlerin keyifli geçtiği dizinin setinden kamera arkası görüntüler objektiflere yansıdı. Oyuncuların kamera arkası fotoğrafları hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Dönence’nin setinden eğlenceli anlar…

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğa Karakaş, Nazlı Çetin, Berfin Ant, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya gibi başarılı isimler yer alıyor.
Dönence’nin setinden eğlenceli anlar…

 Dönence sürprizlerle dolu yeni bölümü ile 18 Temmuz Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…
Dönence’nin setinden eğlenceli anlar…


Haberle ilgili daha fazlası:
#Dönence#Sümeyye Aydoğan#Caner Topçu

BAKMADAN GEÇME!

Gözden kaçan tehlike: Yaz depresyonu... Sebebi çok, fark edilmesi zor

Gözden kaçan tehlike: Yaz depresyonu... Sebebi çok, fark edilmesi zor

#Yaz Depresyonu
Dünyanın sonundaki postanede hayat nasıl geçiyor Binlerce kişi başvurdu, sadece dördü kabul edildi...

Dünyanın sonundaki postanede hayat nasıl geçiyor? Binlerce kişi başvurdu, sadece dördü kabul edildi...

#Antarktika
Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

#İklim Değişikliği