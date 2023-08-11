Dönence’nin Miro’su Atakan Hoşgören’den çok özel açıklamalar…

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Dönence’de Miro karakterine hayat veren genç ve yakışıklı oyuncu Atakan Hoşgören, Magazin D Haber Müdürü Asiye Acar’a canlandırdığı karakteri ile ilgili çok samimi açıklamalarda bulundu.

Canlandırdığı Miro karakteri ile ilgili olarak; “Miro gerçek anlamda bana benzemiyor. Benim Miro'yla kaynaşmam çok kolay olmadı. Evet Miro karakterini sevdim. Çünkü bende olmayan yönler ne kadar fazlaysa bir karakterde o kadar bağlanırım ve kendi duygularımı da açığa çıkarırım. Yani farklı görmediğim yönlerimi görürüm. Bu da beni mutlu eder. O yüzden bana benzemeyen karakterleri canlandırmayı severim.’’ dedi.

‘’Çoğu insan Miro’ya hak verip, onu sevdi.Çünkü Miro’nun yapması gerekenler bana göre çok daha farklı bir yönde olabilirdi. Ben olsaydım çok keskin bir şekilde daha fazla tepki gösterirdim.’’ dedi.

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Miro’nun Gece’ye olan hisleriyle ilgili özel açıklamalarda bulunan yakışıklı oyuncu;

‘’Miro Gece’ye olan duygularından emin değil şu anda.Her şeyin farkında görüyor ama onu kaybedemez, bunun nedeni çok hırslı biri olması. Bu zamana kadar da bütün istediklerini elde etmiş bir adam var. Yani hiçbir şey kaybetmemiş kaybetmeyi bilmiyor. Özellikle sevdiği kadını Özgür’e karşı kaybetmek dünyanın en acı şeyi. O yüzden oradaki Miro'nun öfke nöbetleri, sinir krizleri ve hiçbir şey kaybetmemiş bir adama bir şey kaybettirirsen kötü yüzünü görürsün.Artık sınırda, bence neler yapabileceklerini ve kötü yüzünü göreceğiz.’’ dedi.

Dizinin ilerleyen bölümleriyle ilgili heyecanlı olduğuna değinen Atakan Hoşgören; “Biraz aksiyon ve heyecanlı günler bekliyor bizi. Güzel ve öğretici bir iş yapıyoruz. İnsanları bilinçlendiriyoruz. Bu bizim için çok değerli.’’ dedi.

Dönence yeni bölümleri ile her salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…